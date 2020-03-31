Пандемия коронавируса подтолкнула бизнес в России к нестандартным ходам

Пандемия коронавируса, нанесшая серьезный ущерб мировой экономике, затронула и Россию. Масштабные карантинные мероприятия по всей стране и перспектива на неопределенный срок потерять рынок стали реальной угрозой для отечественного бизнеса.

Как российские предприниматели приспосабливаются к новым условиям? Есть ли среди них те, кто использует ситуацию в свою пользу? И какой станет экономика РФ после окончания эпидемии? Ответы на эти вопросы вместе с секретами успеха тех, кто смог «вписаться в вирус», искал корреспондент Федерального агентства новостей.

Ритейлеры и пивовары против вируса

Залогом экономического успеха для любой компании — если не прямо сейчас, то в скором будущем — является ее максимально быстрая реакция на изменения в стране и мире. Те же фирмы, которые не успеют измениться, навсегда потеряют возможность догнать конкурентов.

В условиях карантина многие бренды меняют модель своего бизнеса. Скажем, онлайн-магазин одежды Lamoda начал торговать… едой. Ритейлер вводит в свой ассортимент продукты питания с длительным сроком хранения, в том числе макароны, крупы, специи, чай и кофе.

В компании поясняют: это сделано для того, чтобы покупатели могли заказать максимально разнообразный набор товаров у одного продавца. Таким образом будет уменьшено количество доставок — и контактов между людьми.

Многие предприниматели находят необычные способы использования уже имеющихся у них средств производства. Например, сеть магазинов Finn Flare переориентировала одну из собственных фабрик на производство медицинских масок. Многоразовые маски из прочного хлопкового материала можно стирать и отпаривать для дезинфекции, а еще в них предусмотрен карман для угольного фильтра, который поможет усилить защиту от болезни.

«Защитные маски сейчас гораздо важнее и нужнее, чем толстовки. Мы надеемся, что внесем хоть маленькую лепту в предотвращение развития эпидемии коронавируса в России», — заявила президент компании Ксения Рясова.

Подстроились под современные нужды и в крупной пивоваренной компании AB InBev Efes. Ее президент Дмитрий Шпаков обратился к правительству с просьбой временно позволить фирмам, не имеющим лицензий на работу со спиртом, выпускать санитайзер.

Компания планирует готовить его по рецепту ВОЗ: из этилового спирта, перекиси водорода и глицерина — и раздавать бесплатно медицинским учреждениям. Пивовар гарантирует возможность производства до 400 литров санитайзера в сутки только на собственных мощностях.

Пример социальной ответственности показала и торговая сеть «Перекресток». Так, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, заказав товары в ее онлайн-магазине, смогут воспользоваться доставкой бесплатно, а минимальная сумма заказа снижена в два раза — до двух тысяч рублей.

В сайкл-студиях «Velobeat» в Москве решили не допускать простоя оборудования: велотренажеры вместе с ботинками и гантелями сотрудники фитнес-центра будут доставлять горожанам домой. Жители столицы смогут подключаться к прямым эфирам и тренироваться вместе со своими наставниками у себя дома. Доставка до дома включена в стоимость аренды.

В Ханты-Мансийске для недопущения распространения коронавируса продажей мороженого занялся робот. Электронный продавец может поговорить с покупателем, предложить ему несколько видов десерта на выбор и объяснить, как совершить оплату.

А в Калининграде владелец сети кинотеатров «Люмен» на время карантина начал пошив многоразовых медицинских масок. Причем производством занялись и работники кинозалов. Бизнесмен закупил оборудование, материалы и организовал несколько рабочих мест. Осваивать новую профессию сотрудникам пришлось, когда стало ясно, что с закрытием кинозалов они лишатся и зарплаты.

Лев Якобсон (ВШЭ): Кризис еще не пришел

Первый проректор Высшей школы экономики Лев Якобсон в интервью ФАН отметил, что на текущий момент кризис как таковой пока не наступил. Тем не менее он надвигается, и от бизнеса, как и от всего общества, сейчас требуются максимальная мобилизация и социальная ответственность.

«Экономическая ситуация в ряде стран ухудшилась, а от этого снижается цена на нефть. Последствия мы еще не испытали, и пока не очень легко сказать, какими они будут», — рассуждает ученый.

Все зависит от того, как будет меняться эпидемиологическая обстановка в мире и сколько продлятся карантинные меры, считает Якобсон.

«Пока мы находимся в ситуации, когда мы должны готовиться к кризису», — указал экономист.

Но что именно нужно предпринять?

«У бизнеса как такового не так уж много накопленного жирка, — констатировал Якобсон. — Это касается и всего нашего общества. А значит бизнесу не обойтись без помощи государства».

Государство должно обеспечить российский бизнес кредитами и смягчить административное давление, считает собеседник ФАН. Но и самим предпринимателям придется потрудиться, чтобы преуспеть в будущем, добавил он.

«Сами бизнесмены должны мобилизоваться, должны почувствовать социальную ответственность», — призвал Якобсон.

При этом государство обладает резервом в виде пока не использованных мер для поддержки предпринимательства, отметил экономист.

«Президент России Владимир Путин в обращении к нации обозначил целый ряд антикризисных мер. Хватит ли их? Все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Если по тяжелому сценарию, то этих мер не хватит. Но вместе с тем объяснимо, почему не сразу анонсируются более масштабные меры: мы пока не до конца понимаем, насколько тяжелой окажется ситуация в экономическом плане», — резюмировал Якобсон.

Андрей Марголин (РАНХиГС): COVID-19 может снять Россию с нефтяной иглы

Доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин признал в разговоре с ФАН, что выйти из кризиса совсем без проблем не удастся ни одной стране мира.

«Если бы это было не так, то наверное мы не видели бы тех мер, которые предпринимает правительство для поддержки среднего и малого бизнеса. Не видели бы предметного обсуждения существующих проблем на встречах президента с бизнесменами», — рассуждает экономист.

Сейчас перед российской экономикой стоит «вызов очень мощной силы», уверен Марголин.

«Более корректно — ставить вопрос о выходе с минимальными потерями. Коронавирус не вечен. Надеемся, в относительно короткий период эта эпидемия будет преодолена и экономика снова начнет развиваться», — предположил собеседник ФАН.

Пандемия коронавируса показала необходимость увеличения инвестиций в вопросы безопасности, добавил Марголин. Кроме того, COVID-19 может привести к качественному изменению самой структуры российской экономики и даже избавить ее от нефтяной иглы.

«Сейчас мы видим, что сырьевая зависимость российской экономики сохраняется. Ее диверсификация должна привести к большей устойчивости в долгосрочной перспективе. Безусловно, такого рода переформатирование вполне возможно», — предположил ученый.

Кроме того, еще до эпидемии коронавируса для диверсификации экономики были созданы национальные проекты, напомнил Марголин: на их реализацию до 2024 года планировалось выделить около 25 триллионов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить отсрочку оплаты налогов на полгода для малого и среднего бизнеса из-за распространения коронавируса. Президент также предложил вдвое снизить размер страховых выплат для малых и средних предприятий — с 30% до 15%.