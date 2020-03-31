Полетаев объяснил нарушения карантина во время эпидемии правовым нигилизмом россиян

Государственная дума и Совет Федерации одобрили закон об уголовной ответственности за нарушение карантина во время эпидемии коронавируса. Сенатор Владимир Полетаев объяснил необходимость введения строгих мер в России.

Как поясняется в законопроекте, гражданам грозит до семи лет лишения свободы при несоблюдении санитарно-эпидемиологических правил в случае, если нарушение привело к смерти двух и более лиц. Кроме того, документ предполагает наложение штрафа до двух миллионов рублей.

Нарушители карантина будут лишены права занимать определенные должности или заниматься конкретной деятельностью сроком до трех лет. В числе наказаний также значатся принудительные работы сроком до двух лет или лишение свободы до двух лет.

Закон вводит наказание за распространение фейков о коронавирусе, в числе которых штрафы до 700 тысяч рублей, а минимальная сумма взыскания — 300 тысяч рублей. Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы — до трех лет.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев констатировал, что в нынешней ситуации эти меры обоснованны.

«Если мы берем опыт зарубежных стран, то у нас еще достаточно лояльные составы преступлений и штрафы. Если взять пример с Китая, то у них 27 видов наказаний, где в большинстве случаев предусмотрена смертная казнь, — рассказал Полетаев в беседе с Федеральным агентством новостей. — Поэтому у нас правильная, вынужденная и своевременная мера наказания. По данным социологов, каждый четвертый гражданин России, к сожалению, пренебрег соблюдением изоляции и личной гигиены. Поэтому каждый день мы имеем рост числа заболевших».

Политик считает, что большинство россиян нарушают карантин из-за неуважения к своей и чужой жизней.

«Это правовой нигилизм и русский авось, как в старой доброй пословице: пока петух в одно место не клюнет, мужик не перекрестится», — выразил мнение член Совфеда.

Полетаев с сожалением отметил, что коронавирус «молодеет», что также вынуждает идти на жесткие меры в отношении нарушителей.

«В России выявлены случаи, когда молодежь болеет. На искусственной вентиляции легких лежат даже граждане до сорока лет. А в Америке зарегистрирован грудной ребенок с коронавирусом», — сообщил сенатор.

Напомним, в России зафиксировано более двух тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Власти утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения вируса. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, в субъектах введены ограничительные меры. Многие регионы уже перешли на режим самоизоляции.

11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии, поскольку коронавирус распространился из Китая уже по более чем 170 странам. Его жертвами стали свыше 39 тысяч человек. Многие государства вынуждены были закрыть границы и ввести на своей территории строгие карантинные меры.