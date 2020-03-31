Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за нарушение карантина

Москва, 31 марта. Совет Федерации одобрил закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина, объявленного в период пандемии коронавирусной инфекции. Такое решение принято было на внеочередном заседании.

Закон предполагает ужесточение наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создало угрозу наступления таких последствий.

За нарушение карантина предлагается штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься конкретной деятельностью на срок до трех лет. Кроме того, наказанием могут стать принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы до двух лет.

«Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от одного миллиона рублей до двух миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет», — говорится в тексте законопроекта.

В случае гибели двух или более человек максимальный срок лишения свободы составит семь лет. Закону теперь предстоит получить подпись президента РФ Владимира Путина.

По последним данным, в России зафиксировано более двух тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Власти утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения вируса. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, в субъектах введены ограничительные меры. Многие регионы уже перешли на режим самоизоляции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии, поскольку коронавирус распространился из Китая уже по более чем 170 странам. Его жертвами стали свыше 39 тысяч человек. Многие государства вынуждены были закрыть границы и ввести на своей территории строгие карантинные меры.