Смекалов и Туктамышева сделают танцевальный номер в Instagram вместе со зрителями

Москва, 31 марта. Для всех самоизолировавшихся, но продолжающих тянуться к прекрасному россиян танцевальная компания хореографа Юрия Смекалова MAD Company открывает онлайн-лабораторию MAD Lab, где зрители получат возможность работать над танцевальными проектами вместе с командой профессионалов в режиме онлайн.

Главной героиней первого номера станет чемпионка Европы и мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева. Работа над номером пройдет в формате Instagram-сериала. Старт проекта назначен на 1 апреля, в общей сложности финальный «продукт» должен быть готов за шесть дней.

Все участники проекта соблюдают режим полной самоизоляции: хореограф Юрий Смекалов будет «командовать парадом» из своей гостиной, переоборудованной под репетиционный зал, Елизавета Туктамышева проведет репетиции дома в Петербурге, композитор Бхима Юнусов тоже не покинет стен своей московской квартиры. Но, когда в следующем сезоне Туктамышева вновь выйдет на лед, созданный в рамках вынужденного затворничества проект ляжет в основу ее произвольной программы.

«Меня так воспитал Алексей Николаевич Мишин: если появляются интересные предложения, нужно соглашаться, — прокомментировала свое участие в проекте Федеральному агентству новостей знаменитая фигуристка. — Это круто — развиваться и принимать участие в необычных мероприятиях. Я была польщена, что Юрий мне предложил стать первым участником MAD Lab. Мне кажется, сейчас очень важно делать новые, креативные и вдохновляющие проекты для нас и для зрителей. Жизнь не останавливается, безусловно, нужно соблюдать все ограничения, но продолжать делать то, что приносит пользу вам и вашему окружению».

Шаг за шагом вместе со зрителями команда будет двигаться к своей цели, освещая этапы в Instagram. 1 апреля пройдет знакомство с героиней и коллективное обсуждение концепции. Во второй день зрителей ждет встреча с композитором Бхимой Юнусовым и беседа о музыке к номеру. С 3 апреля начнутся репетиции в прямом эфире, а 6 апреля состоится онлайн-премьера готового номера. Чтобы следить за проектом, необходимо подписаться на личные страницы Елизаветы Туктамышевой в Instagram и «ВКонтакте».