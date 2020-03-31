Предприниматели из-за пандемии COVID-19 смогут потребовать снизить арендную ставку

Москва, 31 марта. В течение 2020 года арендаторы смогут потребовать уменьшения арендной ставки из-за коронавируса в случае введения режима чрезвычайной ситуации. Такие поправки в закон о праве кабмина на введение ЧС были поддержаны Госдумой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним ранее депутаты Госдумы приняли соответствующий проект закона сразу в трех чтениях. Документ предоставляет право правительству координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, перечень которых предлагается дополнить распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Согласно принятым поправкам, в течение 30 дней со дня обращения арендатора объекта недвижимого имущества арендодатель обязан заключить дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году.

Уточняется, что размер арендной платы по соответствующим договорам, заключенным до принятия в 2020 году органом государственной власти субъекта РФ решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, может изменяться по соглашению сторон в любое время в течение 2020 года.

Кроме того, арендатор также вправе потребовать уменьшения арендной платы за период 2020 года в связи с невозможностью использования имущества, связанного с принятием органом государственной власти субъекта решения о введении ЧС.

На вторник, 31 марта, в России зарегистрировано 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, восемь человек скончались, 55 выздоровели. Всего зараженных 2337 человек, большинство заболевших — в Москве.