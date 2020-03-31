Кремль сообщил о регулярном тестировании Путина на коронавирус

Москва, 31 марта. Президент РФ Владимир Путин регулярно проходит тестирование на коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин регулярно тестируется на коронавирус, все нормально», — сообщил Песков.

Представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус. Ранее Путин посещал медицинское учреждение и беседовал с Проценко.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 2337, 121 пациент выздоровел, 17 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 500.

Врачи объяснили большой прирост заболевших коронавирусом в России. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико отметил, что в стране значительно улучшились возможности и доступность лабораторной диагностики коронавируса, это касается не только Москвы, но и регионов.