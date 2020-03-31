Странное выздоровление принца Чарльза породило слухи о коронавирусе у королевы

Британская и мировая общественность взбудоражена: наследник короны Виндзоров, 71-летний принц Уэльский Чарльз, излечился от коронавирусной инфекции и вышел из режима самоизоляции. О положительном тесте принца было объявлено 23 марта, о выздоровлении — сегодня, 31 марта.

Всего девять дней болезни — возможно ли такое? Или еще проще: «А что, так можно было?»

По данному поводу бытует и уже разошлось по миру множество версий разной степени конспирологичности. Многих при этом интересует здоровье не столько самого Чарльза, сколько Ее Величества Елизаветы II, — не подхватила ли заразу от ближних своих сама королева, которая скоро пойдет на 68-й год своих монарших полномочий?

Сюда же примешивается неисчислимое множество тонкостей внутридинастических отношений: от возможной передачи короны «бабушкой Лизой» не сыну, а внуку, до якобы фактического развода герцога Сассекского Гарри со своей женой герцогиней Меган, отправленной на карантин в Канаду.

На этом вопросы не кончаются. Стоял ли принц Чарльз отдельно от остальной королевской семьи еще до того, как ему был поставлен официально подтвержденный диагноз? А если стоял, то почему? Может быть, он был болен задолго до того, а может быть его болезнь — сплошной фейк? Может быть, его сначала по неизвестным причинам «наказали», а потом по столь же неизвестным причинам «простили»? Слухи, сплетни, «прогнозы» — все смешалось в доме Саксен-Кобург-Готском…

Если судить с сугубо медицинской точки зрения, ситуация не стоит выеденного яйца. Да, в случае самого легкого течения коронавирусной инфекции с начала проявления клинических симптомов заболевания до полного выздоровления проходит как раз 9–11 суток. То есть в быстром выздоровлении принца Чарльза никакого «чуда святого Йоргена» нет. Вернее, может и не быть. Доктора у британской короны более чем профессиональные, и мать принца Чарльза в ее скоро уже 94 года — самое наглядное тому подтверждение.

Другое дело, что Елизавета II стоит во главе Соединенного Королевства и Содружества наций (ранее — Британское Содружество наций, или Британское Содружество), а также глобальной системы офшоров в своих личных владениях по всему миру, настолько давно и прочно, что ее уход — независимо от того, кто именно станет следующим монархом Туманного Альбиона, — вызовет потрясения, сопоставимые с потрясениями после уничтожения Советского Союза или даже намного превосходящие их. И желающих получить что-то в результате этих потрясений более чем достаточно. Не только в «остальном» мире, но и в самой Великобритании, и в самом доме Виндзоров.

Разумеется, далеко не все держится на плечах одной королевы, но «новая метла» всегда по-новому метет. При всей отработанности британской государственной машины, лишний раз явленной трагикомической эпопеей с Brexit, которая завершилась ровно тогда, когда это сочли наиболее выгодным в лондонском Сити, — конфликты будут неизбежны.

С каждым днем обстановка во дворцах правящей династии, из которых выносить сор особо не принято, по идее, должна накаляться все больше. Тем более что нравы в королевской семье далеки от пуританских: достаточно вспомнить хотя бы историю брака того же принца Чарльза с Дианой Спенсер, которая была младше своего супруга почти на 15 лет. Опять же, системный финансово-экономический кризис. Да еще с коронавирусом.

Официальные сообщения о том, что королева последний раз виделась с наследным принцем 12 дней назад, только подливают масла в огонь. Ведь известно, что инкубационный период при заболевании COVID-19 может длиться до 14 суток, а следовательно, за информацией о быстром выздоровлении Чарльза уже через сутки-двое может последовать информация о болезни Елизаветы II. Ей, напомним, 21 апреля должно стукнуть 94 года, а нынешний коронавирус — это все уже, наверное, выучили наизусть — особенно опасен как раз для людей старшего возраста… И чем старше, тем опаснее.

Возможно, именно в этом и состоит вся развесистая «хайп-конспирология» вокруг «чудесно быстрого» выздоровления принца Уэльского в мировом коммуникативном пространстве.