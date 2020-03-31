Эксперт назвал рост интернет-трафика подарком для Рунета

Москва, 31 марта. Рост интернет-трафика из-за введения в России карантинных мер не оказал влияния на качество предоставляемых услуг. Об этом заявил аналитик группы компаний «Финам» Леонид Дельцин.

Ранее российские операторы сообщили о росте трафика домашнего Интернета на 10–30%. Операторы отмечают, что готовы к подобному развитию событий, а их оборудование способно справиться с возросшей нагрузкой.

Дельцин подчеркнул, что ежегодный рост интернет-трафика составляет 60%, поэтому нынешний скачок был для них ожидаемым.

«Операторы постоянно увеличивают свои мощности, и понятно, что увеличение нагрузки на 10-30% большинство из них врасплох не застанет», — уверен эксперт.

Он также добавил, что введение режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса является «подарком» для Рунета и российских видеосервисов. В настоящее время они пытаются завоевать и удержать внимание аудитории, передает Nation News.

«То есть коронавирус им в каком-то смысле сделал подарок в виде аудитории, которая увеличивается. И если бы им помогло государство, ужесточив охоту на пиратов, то это могло бы спасти несколько компаний второго эшелона», — подчеркнул Дельцин.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее специалисты установили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает 787 тысяч человек. От коронавируса погибло более 37 тысяч человек. В России зарегистрировано 2337 случаев заражения. Более 120 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют прямое отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.