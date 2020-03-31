Главврач больницы в Коммунарке Проценко заразился коронавирусом

Москва, 31 марта. Главный врач Московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

По данным телеканала, Проценко чувствует себя удовлетворительно, он находится в больнице в Коммунарке. Больница работает в обычном режиме, все медики регулярно проходят тестирование на коронавирус.

Источник Федерального агентства новостей в больнице сообщил, что на данный момент исполняющий обязанности главврача не назначен. Заместитель главврача по лечебной части Алексей Афонин взял на себя ряд обязанностей.

Ранее больницу посещал президент РФ Владимир Путин. В Кремле сообщили, что глава государства регулярно сдает тест на коронавирус, результаты отрицательные.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 2337, 121 пациент выздоровел, 17 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 500.