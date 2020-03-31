Врачи объяснили большой прирост заболевших коронавирусом в России

Москва, 31 марта. Большой прирост новых случаев заболевания коронавирусом в России за последние сутки связан с нарушением карантина и улучшением диагностики, считают медицинские эксперты.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико отметил, что в стране значительно улучшились возможности и доступность лабораторной диагностики коронавируса, это касается не только Москвы, но и регионов.

«Вполне возможно, что диагностика стала лучше», — объяснил врач.

По словам эпидемиолога, значительная часть случаев заражения коронавирусом завезена прибывающими из-за рубежа россиянами.

Советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев добавил, что на большой прирост также повлияло нарушение правил самоизоляции.

«Не все соблюдают карантин, не все самоизолируются, с этим еще тоже связано», — отметил Малеев.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 2337, 121 пациент выздоровел, 17 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 500.

Накануне, 30 марта, президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений в связи с коронавирусом. Он потребовал от региональных властей действовать обоснованно и профессионально в борьбе с коронавирусом. По словам главы государства, необходимо принимать решительные меры в борьбе с распространением заболевания, даже если они кажутся избыточными.

Ранее Брико сообщил, что Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом нового типа COVID-19. По словам эксперта, в ближайшие несколько дней ежедневный прирост заболевших будет увеличиваться, но затем пойдет на снижение. Брико отметил, что это станет возможным благодаря принятым «разнообразным и жестким» мерам.