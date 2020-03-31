Соловьев посоветовал готовиться к продлению каникул

Москва, 31 марта. Известный российский телеведущий Владимир Соловьев не исключил, что объявленные из-за эпидемии коронавируса каникулы в России будут продлены. Об этом он заявил, выступая в программе «Спасибо, доктор», гостем которой стала Главный врач московской клинической больницы «Медси» Татьяна Шаповаленко.

«Продлят ли каникулы на неделю? Может быть и не на неделю. Мы на войне с вирусом. Решения принимаются каждый день. Такого не было никогда. Врачи не спят, люди пашут круглые сутки. Когда вам говорят: «Сидите дома», сидите дома», — отметил он.

Журналист подчеркнул, что, чем более жесткие меры по карантину будет принимать правительство, тем быстрее закончится эпидемия. Шаповаленко согласилась с этой позицией, отметив, что карантин облегчает работу врачей.

Ранее власти Москвы, Подмосковья, Липецкой, Калининградской областей, Алтайского края и ряда других регионов объявили о введении режима полной самоизоляции.Гражданам предписано оставаться в домах за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, походов в магазин, в аптеку, выноса мусора и выгула собаки.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.Вакцины от коронавируса пока не найдено, однако, по словам экспертов, она будет разработана в течении 11 месяцев.