В России приостановили регистрацию браков

Москва, 31 марта. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить торжественную регистрацию браков на территории России. Поручение председателя правительства опубликовано на сайте кабинета министров.

В документе говорится, что в стране временно приостанавливается предоставление государственных услуг по торжественной регистрации брака, предоставляемых органами записи актов гражданского состояния.

Ранее с таким предложением выступил Минюст РФ. При этом уже известные даты свадеб переносятся на более поздний срок. Также кабинет министров поручил ведомству и регионам обеспечить проведение регистрации брака в дистанционной форме.

Во вторник оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщил, что за последние сутки зарегистрировано 500 случаев коронавируса в 24 регионах России, а общее число заболевших в стране на данный момент составляет 2337 человек.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского института РУДН, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский заявил, что 500 выявленных случаев заболевания коронавирусом за сутки укладываются в динамику развития ОРВИ.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.