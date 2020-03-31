Застрявших в Мавритании из-за эпидемии россиян включили в списки на эвакуацию

Российских путешественников, которые не успели вылететь из Мавритании до закрытия границ, включили в списки граждан, которым требуется содействие в возвращении на родину, сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей в посольстве РФ в Мавритании. Также в ответ на наш запрос в посольстве прокомментировали текущую ситуацию в стране, где остаются путешественники Евгения Титович, Денис Бурханов и Валерия Скутина.

Напомним, ранее ФАН публиковал материал об автостопщиках, которые участвовали в волонтерской программе в оазисе Тиржит на территории Мавритании, долгое время находились без доступа к Интернету и не смогли вовремя вернуться домой.

«Подтверждаем, что с 17 марта Мавритания временно приостановила международные пассажирские авиаперевозки, — ответили ФАН в посольстве РФ в Мавритании. — С учетом ситуации на момент обращения данных граждан в посольство прорабатывали их возвращение на Родину через Сенегал (изначально входивший в маршрут их путешествия по Африке), откуда на тот момент сохранялось авиасообщение с РФ по маршруту Дакар — Стамбул — Москва. Для въезда в Сенегал консульский отдел посольства организовал постановку одной из туристок (Титович Е.В.) прививки от желтой лихорадки, получение сертификата о ее постановке, требуемого при въезде в Сенегал, обеспечил выдачу въездных виз за сутки (обычная практика минимум от 3 дней)».

В официальном ответе на запрос ФАН также отмечается, что Евгения Титович и Денис Бурханов сначала планировали остаться в Сенегале и «переждать до улучшения обстановки в мире». Как можно скорее вернуться домой рассчитывала Валерия Скутина — она и связалась с Федеральным агентством новостей, чтобы рассказать о затруднениях ребят в путешествии.

«Из-за мер, принятых мавританским и сенегальскими властями в рамках противодействия распространению коронавируса на своих национальных территориях, мавритано-сенегальская сухопутная граница была перекрыта, в связи с чем ее пересечение данными туристами стало невозможным, — комментируют сотрудники посольства. — Консульский отдел Посольства продолжает находиться с гражданами в постоянном контакте по удобному им мессенджеру, уже передавали им антисептики, медицинские маски, витамины, воду. Указанные граждане до настоящего времени за дополнительной помощью в посольство не обращались».

Ситуация в Мавритании с распространением коронавируса держится под строгим контролем, сообщили в посольстве. По их данным, в период с первого подтверждения факта заболевания в стране (13 марта) и до момента публикации зарегистрировано лишь пять случаев, двое уже излечились.

В разговоре с ФАН россиянка Валерия Скутина рассказывала, что к ним агрессивно относятся некоторые местные жители: отказываются принимать у себя даже за деньги, иногда кричат на улице и даже могут не впустить в магазин. Кроме того, путешественники опасаются, что в магазинах будут заканчиваться продукты. Вчера Валерия сообщила, что банки в Нуакшоте стали закрываться.

«Не подтверждаем информацию ни о прекращении работы банков, ни о каком-либо агрессивном отношении к россиянам как разносчикам вируса. Также не подтверждаем предположений о дефиците продовольствия. Несмотря на предпринятые в стране меры по закрытию границ, грузоперевозки под их действие не попадают и осуществляются в полном объеме. Властями Мавритании дополнительно предпринимаются усилия по укреплению продовольственной безопасности и наполнению складов продовольствием», — прокомментировали опасения путешественников в посольстве РФ в ответ на запрос агентства.

Кроме того, сотрудники диппредставительства добавили, что санитарные и жилищные условия в Нуакшоте выгодно отличаются от условий жизни в окрестностях города Акжужт провинции Аншири, где ранее путешественники провели около месяца.

«Посольство продолжает внимательно отслеживать данную ситуацию, старается находиться в постоянном контакте с гражданами, информирует их о текущей ситуации и получает информацию об их местоположении и состоянии. Будем предпринимать требуемые изменением ситуации меры по дальнейшему оказанию им содействия вплоть до момента их возвращения на Родину», — заверили в посольстве.

Возможные сроки эвакуации Евгении Титович, Дениса Бурханова и Валерии Скутиной в МИД РФ пока не называются. Списки россиян, которым требуется содействие в возвращении на родину, по поручению МИД России сейчас готовят загранучреждения по всему миру.

Федеральному агентству новостей также стало известно о россиянах, которых COVID-19 буквально запер в Гватемале, в Боливии, Таиланде, Индии, Египте, ОАЭ и европейских странах.

До 29 марта МИД формировал списки россиян, которым нужна помощь в возвращении домой. Совместный план эвакуации должны предоставить Минтранс и МИД. Вывозить туристов будут с участием Минобороны, «Аэрофлота» и специального летного отряда компании «Россия».