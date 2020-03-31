Политолог Крутаков объяснил причину падения нефти Urals до 13 долларов за баррель

Политолог Леонид Крутаков заявил, что снижение стоимости нефти марки Urals связано с падением общемирового спроса на углеводороды.

Ранее ценовое агентство Argus сообщило, что стоимость российской экспортной нефти Urals обновила антирекорд и упала до 13 долларов за баррель. При этом Urals дешевеет вслед за сырьем марки Brent, а эталонное сырье накануне также упало в цене, опустившись ниже 23 долларов за баррель (минимум за последние 18 лет). Американская WTI снизилась до 20, чего не происходило с 2002 года.

С чем связано?

Комментируя ситуацию, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что резкое снижение стоимости нефти, не только марки Urals, связано с развитием мирового экономического кризиса.

«До 30 марта еще действовали все договоренности в рамках ОПЕК+, никто добычу не наращивал. Следовали только вербальные интервенции о том, что Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия увеличат добычу, и попутно шло сокращение инвестиционных программ, а также прекращение работы на месторождениях в Бразилии и США. Поэтому все изменения пока носят спекулятивный характер, ведь истинная причина — сокращение мирового потребления в связи с глобальным кризисом. Поэтому попытка все представить так, будто это Россия якобы вышла из ОПЕК+ — ну, это такое… По последним данным, на 25 млн баррелей в день сократилось мировое потребление нефти», — говорит эксперт.

Моментальное возникновение излишка в 25 млн баррелей нефти и привело к обрушению стоимости сырья. К тому же мировые резервы заполнены на 80-90%, соответственно, еще какое-то время эти излишки могут пополнять резервы стран-потребителей. Некоторые нефтяные компании США рапортуют о том, что трубопроводы в стране также заполнены сырьем, а значит, и поступление новой нефти невозможно.

«Ну вот и каким образом Саудовская Аравия или Россия могли подействовать на остановку спроса внутри США? Никак — это реальный мировой кризис, который пытаются прикрыть некими случайными вызовами, вроде коронавируса или конфликта внутри ОПЕК+. То есть это, все-таки, крупномасштабные прикрытия реального кризиса мировой экономики, ее переформатирование. Сегодня мы наблюдаем продолжение того, что началось в 2008, а реально — в 2000 году. После 2008 года, на время это все залили кучей денег, начиная с ФРС США и институтов Европы. Они и сейчас пытаются делать то же самое, поэтому США включили ничем не ограниченную программу выкупа токсичных долгов, приступили к печати дополнительных денег, так же, как и ставку отпустили, сделали ее отрицательной и в Европе, и в Японии, и в Англии», — продолжает собеседник ФАН.

По словам Крутакова, в настоящее время переполнен не только нефтяной, но и финансовый рынок. И те деньги, которые «забрасываются» на поддержку мировой экономики, уже не работают, они остаются на счетах в банках.

«Деньги не идут в реальную экономику. А где реальная экономика? Она не в США, она в Китае, в России, на охваченном войной Ближнем Востоке, поэтому мы и наблюдаем то, что наблюдаем. На Западе финансовый центр печатает деньги, но эти деньги остаются у них же на счетах ФРС как гарантии каких-то будущих доходов. А будущие доходы — вот здесь, они заблокированы в КНР, в Иране, Венесуэле, Сирии, Ливии, там, куда инвестиции не идут, где рост остановился. Вот приблизительно так выглядит мировой кризис. А то, что вокруг него раскручивают коронавирус и скандал между Саудовской Аравией и Россией, ну это просто смешно», — рассуждает политический аналитик.

Чем низкая стоимость нефти чревата для России?

В первую очередь низкая цена Urals, как, впрочем, и сырья других марок, чревата бюджетным дефицитом для Российской Федерации. У СССР и России всегда была двойственная позиция по отношению к сырью: с одной стороны, мы были потребителями нефти, а с другой — экспортерами.

«Сейчас у России приблизительно 50 на 50 добыча делится на внутреннее потребление и на экспорт, поэтому у нас всегда была сложная ситуация. Как для потребителя низкая цена на нефть выгодна, а как для экспортера — невыгодна. Так что тут будут бюджетные проблемы, поскольку у нас бюджетное правило, и мы поставили свой внутренний рынок и свою денежную единицу в зависимость от внешнего рынка, от мировой расчетной единицы. Раньше СССР то, что зарабатывал на экспорте, тратил на внутренний рынок — строил заводы, фабрики, школы и т. д. Сейчас у России логика «надо копить на черный день», но когда приходит кризис, те накопленные 100 рублей за счет девальвации превращаются в те же самые копеечки, которые мы каждый месяц складывали. Мы вкладываем деньги в американские ценные бумаги и доллары, а когда приходят трудные времена, накопленное за 10 лет улетает чуть ли не за год», — резюмировал Крутаков.

Напомним, во вторник, 31 марта, нефть марки Brent все же начала подниматься в цене и к середине дня торговалась на уровне 23,3 доллара за баррель. WTI также сумела отыграть позиции и уходила на уровне около 21,3 доллара.