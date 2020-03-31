Нарушившие карантин россияне получат SMS-уведомления

Москва, 31 марта. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил информировать граждан страны через SMS-сервисы и портал госуслуг о нарушении ими карантина. Об этом говорится на официальном сайте кабмина.

В понедельник премьер-министр провел очередное заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. По его итогам Мишустин поручил Минздраву с 1 апреля предоставлять в Минкомсвязь данные о заболевших, контактировавших с ними и гражданах на карантине.

Информация о случаях нарушения карантина будет передаваться в МВД, Роспотребнадзор и Минздрав.

«Минкомсвязи России, МВД России, Минздраву России и Роспотребнадзору обеспечить начиная с 3 апреля 2020 года информирование граждан через SMS-сервисы и ЕПГУ о случаях нарушения ими условий карантина», — говорится в поручении.

Кроме того, о гражданах России, приехавших из стран с опасной эпидемиологической ситуацией и обязанных соблюдать режим самоизоляции, будут сообщать в Фонд социального страхования и правительство Москвы.

Как отмечает «Царьград», SMS-уведомления будут похожи на те, что получают нарушившие ПДД водители.

Ранее Госдума приняла законопроект о многотысячных штрафах за нарушение карантина. Для граждан их размер составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 50 до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей, пишет НСН.

В России, по последним данным, зафиксировано более двух тысяч случаев заболевания коронавирусом. Власти утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения инфекции. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, в субъектах введены ограничительные меры.