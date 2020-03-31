Москва, 31 марта. Ученые опровергли миф о том, что переболевшие сезонным гриппом люди не могут заразиться коронавирусом.

Специалисты из Медицинского центра Стэнфордского университета установили, что у каждого пятого пациента с коронавирусной инфекцией были обнаружены и другие респираторные вирусы. При этом каждый десятый пациент, поступивший на лечение с симптомами ОРВИ был болен и коронавирусом.

Результаты данного исследования опровергают миф о том, что человек с наличием сезонного гриппа не может заразиться коронаирвусом.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных новым вирусом во всем мире достигает 787 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 37 тысяч человек. В России зарегистрировано 2337 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 121 человек выздоровел.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.