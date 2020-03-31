Карантинные меры в России принимаются с учетом негативного опыта Италии

Москва, 31 марта. Главный врач московской клинической больницы «Медси» Татьяна Шаповаленко поддержала принимаемые российскими властями меры по сдерживанию коронавируса. Об этом она рассказала, выступая в шоу Соловьева «Спасибо, доктор».

«Полностью поддерживаю меры, которые принимаются, поскольку они принимаются с учетом негативного опыта Италии», — пояснила она.

В частности, власти увеличили тарифы на лечение пневмоний в три раза. Это значит, что врачи, занимающиеся лечением этих заболеваний, будут получать больше, но при этом для пациентов медпомощь, как и прежде, останется бесплатной.

Врач посоветовала всем россиянам соблюдать карантин и не выходить из дома лишний раз. Если в квартире есть вентиляция, то лучше ее заклеить и проветривать помещение, открывая окно. А вот делать какие-либо прививки в период эпидемии категорически запрещено, поскольку это может подорвать иммунитет и сделать организм более уязвимым перед инфекцией.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

