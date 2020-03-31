Совфед одобрил закон о полномочиях правительства вводить режим ЧС

Москва, 31 марта. Совет Федерации одобрил закон о полномочиях правительства РФ вводить режим ЧС на территории страны.

Верхняя палата российского парламента на заседании во вторник поддержала закон о наделении правительства РФ дополнительными полномочиями в связи с распространением коронавируса.

«Предлагается установить право правительства РФ в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в пояснительной записке к закону.

Также в документе предлагается дополнить перечень причин возникновения чрезвычайной ситуации, указав в нем распространение заболевания.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По данным на 31 марта, в мире зарегистрированы почти 800 тысяч заболевших коронавирусом, более 38 тысяч человек скончались. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 2337, 121 пациент выздоровел, 17 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 500.