Кристина Асмус рассказала, почему Харламов влюбился в нее

Москва, 31 марта. Известная российская актриса Кристина Асмус рассказала, как познакомилась со своим мужем Гариком Харламовым.

Пара встретилась на фестивале «Большая разница», который проходил в Одессе. Асмус сразу не узнала комика, но отметила для себя, что где-то его уже видела. Гарик же актрису знал по сериалу «Интерны», где девушка сыграла Варю Черноус.

«В начале отношений Гарик рассказывал, что влюбился в меня, увидев в «Интернах». И обожал мой белый халат. Я как-то даже купила костюмчик медсестры в магазине для взрослых, но он так и лежит где-то на антресоли», — рассказала актриса изданию People Talk.

Асмус также призналась, что ее муж не любит, когда она наряжается. По словам кинозвезды, самое большое количество комплиментов от второй половинки она получала, когда облачалась в пижаму и игнорировала макияж.

Еще одно небольшое откровение — Харламов не умеет дарить подарки. В начале отношений он подарил Асмус на 8 марта цепочку с кулоном в виде сердца. Актриса обрадовалась подарку, как знаку внимания, но носить не стала, потому что не любит подобные вещи. Через год Гарик подарил своей любимой точно такой же кулон, но из новой коллекции. Кристина отметила, что ее супруг не пытался пошутить над ней. Он просто забыл, что она не носит цепочки.

Кристина Асмус играла в фильмах «Елки», «Синдром дракона», «Дублер», «А зори здесь тихие», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» и «Текст», однако наибольшую известность ей принесла роль в сериале «Интерны».