Доктор Шаповаленко рассказала, чем отличается коронавирус от сезонного гриппа

Москва, 31 марта. Коронавирус является таким же острым респираторным инфекционным заболеванием, как и грипп, однако представляет большую опасность. Об этом во вторник заявила главный врач московской клинической больницы «Медси» Татьяна Шаповаленко, выступая в шоу Соловьева «Спасибо, доктор».

«Коронавирус тоже передается воздушно-капельным или контактным путем. Однако в отличие от гриппа она не сразу проявляется, переносится в более легкой форме, человек иногда даже не подозревает, что он болен», — отметила врач.

Кроме того, коронавирус чаще вызывает пневмонию, а это — достаточно тяжелое заболевание. По словам Шаповаленко, ситуация осложняется отсутствием иммунитета. Если против гриппа у большинства людей уже выработался естественный защитный механизм, а у врачей есть вакцина, то против коронавируса человечество оказалось беззащитно — с этой заразой мир столкнулся впервые. Именно поэтому сегодня наблюдается столь большое число зараженных.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

