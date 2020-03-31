КПРФ пытается купить разбегающихся партийцев за 5 тысяч рублей

Волгоград, 31 марта. Центральный комитет КПРФ игнорирует жалобы членов партии и пытается купить разбегающихся партийцев за пять тысяч рублей. Об этом рассказали бывшие члены КПРФ, обратившиеся в редакцию Федерального агентства новостей.

По словам коммунистов, Волгоградский обком партии не хочет признавать, что КПРФ покинули большинство членов Краснооктябрьского, Кировского, Калачевского, Даниловского, Трактозаводского и других районных отделений. Партийцы начали массово выходить из КПРФ после того, как Волгоградское отделение выдвинуло, по их мнению, непроходного кандидата на выборах губернатора.

«Волгоградский обком всеми силами утаивает эту информацию от ЦК и от общественности», — подчеркнули бывшие члены КПРФ.

По словам обратившихся в ФАН, все больше и больше людей переходят в партию «Коммунисты России». При этом им каждый день звонят и умоляют вернуться в КПРФ. Однако никто из экс-членов партии не соглашается, требуя немедленной отставки руководителя фракции КПРФ в Волгоградской облдуме Тамары Головачевой и секретаря ЦК КПРФ Николая Арефьева.

«ЦК КПРФ не хочет вообще слышать людей. Они думают, что можно предложить человеку пять тысяч рублей, и он замолчит. Но продажные не все!!!» — подытожили возмущенные коммунисты.

Ранее Ульяновское отделение КПРФ оштрафовали на 4,5 миллиона рублей за махинации на местных выборах. Партия выставила своих кандидатов таким образом, что один человек шел сразу по нескольким избирательным округам.