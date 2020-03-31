Безработица стала для США большей угрозой, чем COVID-19

Американские СМИ много пишут о пандемии коронавируса, но с большой неохотой освещают ряд сопутствующих COVID-19 проблем. Одной из главных, но наиболее замалчиваемых опасностей, с которыми столкнулись США, является массовая безработица.

На текущий момент в США за пособием по безработице обратились 3,3 миллиона американцев. При этом надо учесть тот факт, что, помимо официальной, существует и так называемая скрытая безработица, которая оценивается специалистами как минимум в 30 процентов сверх зарегистрированного числа безработных.

В настоящее время в США существует реальная опасность того, что безработица достигнет 20 процентов. Если эта цифра будет достигнута, то американцы лицом к лицу столкнутся не только с риском тотальной нищеты, но и с опасностью настоящей анархии. Это произойдет не только потому, что у людей не останется денег даже на еду, но и потому, что у государства не останется средств на то, чтобы в приличном виде содержать все силовые структуры.

Примечательно, что некоторые американские политики уже сейчас заявляют, что, если распространение коронавируса не будет остановлено, то безработица в США может достичь рекордных 30 процентов, что сравнимо с показателями Великой депрессии. Само собой разумеется, в такой ситуации даже представить сложно, какие социальные катаклизмы могут произойти в американском обществе.

Конечно, не надо думать, что американское правительство не пытается помочь своим гражданам пережить тяжелые времена. Так, например, производятся единовременные выплаты, которые позволяют американцам немного дольше выполнять свои долговые обязательства. Тем не менее, эта мера не дает американцам главного — уверенности в завтрашнем дне.

В этой ситуации запускается цепная реакция, которая только ухудшает и без того кризисную ситуацию. Покупательская способность населения падает, владельцы предприятий сворачивают свой бизнес и увольняют сотрудников, количество безработных растет, и так — снова и снова. Кроме того, отсутствие уверенности в завтрашнем дне заставляет американцев больше экономить, что еще сильнее бьет по пытающемуся выжить бизнесу.

Не стоит забывать и о том, что кризис начинается быстро, а вот выходить из него приходится годами. При этом под воздействием кризиса меняется как экономика, так и устройство общества. Например, одним из последствий Великой депрессии стало возникновение в США системы социального страхования, которой до этого не было в принципе. Более того, после преодоления этого кризиса в США усилились полномочия президента и правительства, а свободы граждан были, пусть и не критично, но урезаны. К чему может привести этот кризис, даже невозможно просчитать.

К сожалению, происходящее сегодня повсюду отличается от обычного экономического кризиса не только общемировым масштабом, но и внеэкономической причиной своего возникновения, а именно — эпидемией коронавируса. Следствием этого может стать полная невозможность справиться с его последствиями привычными экономическими способами.