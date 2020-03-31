Друг заявил, что Джигарханяна «уже нет»

Москва, 31 марта. Известный актер и театральный режиссер Армен Джигарханян перестал появляться на публике из-за проблем со здоровьем. Такое объяснение дал его друг, продюсер Марк Рудинштейн.

По его словам, в театре Джигарханян давно уже не бывает, поскольку его «практически добил диабет». Кроме того, на актере сказались многочисленные скандалы на телевидении, которые устраивали его бывшие жены в погоне за деньгами, добавил продюсер.

«К сожалению, Армена Борисовича, которого мы все знали раньше, уже нет. Вместо него овощ, который не понимает, что с ним происходит», — цитирует Рудинштейна «Утро.ру».

Как напоминает «Царьград», Виталина Цымбалюк-Романовская и Джигарханян со скандалом развелись после двух лет семейной жизни в 2017 году. Между ними была большая разница в возрасте — пианистка младше режиссера на 40 лет. Джигарханян обвинял экс-супругу «в причинении нравственных страданий» и подозревал в хищении крупной суммы. Актер считал, что девушка продала его квартиру, а деньги присвоила себе.

В прошлом месяце Цымбалюк-Романовская решилась на публичное покаяние перед экс-супругом и призналась, что он остается главным человеком в ее жизни. Бывшая жена прославленного режиссера заявила, что по-прежнему любит его и благодарит судьбу за их встречу.

Сейчас за артистом присматривает бывшая жена Татьяна Власова.