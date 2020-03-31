Экс-депутат Рады Олейник предвидит стремительный рост числа безработных на Украине

Власти Украины могут ослабить карантинные меры для спасения экономики страны. Однако экс-депутат Рады Владимир Олейник сомневается, что украинскую экономику можно запустить в условиях кризиса, вызванного коронавирусом.

В эфире телеканала ICTV украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что народ страны не может три месяца «просто так сидеть дома» из-за недостаточности сбережений у большинства людей. По его словам, граждане должны работать, чтобы спасти экономику.

«Украина — не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», — пояснил глава правительства Украины.

Заявление премьер-министра Украины прокомментировал Владимир Олейник, заявив, что экономика и спасение граждан страны — «это вещи взаимосвязанные».

«Если спасете экономику, то спасете людей. На Украине управляют профаны, и ничего там не поменялось после предыдущего премьера. При этом там не такая же ситуация, как в России и Америке, то есть нет золотовалютного запаса. Поэтому количество безработных будет вырастать просто стремительно. Например, треть украинцев в Польше осталась без работы. Они приедут домой, чтобы пересидеть. Но, поскольку не будет работы, то они выйдут на улицу. Кроме того, по опросам социологов, 57% населения Украины заявило, что в первый месяц у них закончатся финансы на питание», — сообщил Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей.

Бывший депутат Рады подверг сомнению возможности властей Украины спасти экономику страны.

«Они хотят запустить экономику, но что имеют в виду? Если Украина что-то производит, и очередь стоит, то скажите всему миру, что у вас будут покупать. Металл — нет, зерно — нет, а в рестораны бедные люди не смогут пойти. Что они будут запускать? Ижмаш? Так он уже давно не работает. Украина уже потеряла рынки. За счет чего Украина, не имея экономики, жила? За счет того, что «заробитчане» (трудовые эмигранты. — Прим. ФАН) перечисляли ей от 12 до 18 миллиардов долларов. Сегодня их не будет, а поэтому заявление [Шмыгаля] — это преступный популизм, который по форме звучит красиво, а по содержанию ничем не подкреплен», — добавил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эпидемия коронавируса создает опасность наступления в стране дефолта. По его словам, Украина стоит перед выбором из двух вариантов. Первый — это «принятие двух жизненно важных законов», а второй — их «провал».

До этого президент страны заявлял, что Украине удалось достичь соглашения с МВФ об увеличении объемов финансовой поддержки с пяти до восьми миллиардов долларов. Для этого Киеву необходимо было принять законы о банковской системе и отмене моратория на продажу земель сельхозназначения. Против этих шагов прошли многочисленные акции по всей стране.

По последним данным, на Украине более 400 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Побороть ранее не известное заболевание смогли только пять пациентов, при этом девять человек стали жертвами пневмонии нового типа.