Пропагандистская машина Запада оказалась бессильна перед мультиком «Маша и Медведь»

Москва, 31 марта. Популярность российского мультсериала «Маша и Медведь» во всем мире показывает, что Западу не удалось использовать детский мультик в своей информационной войне, заявил эксперт Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Мультсериал «Маша и Медведь» вошел в десятку самых популярных детских проектов в Европе, рейтинг составлен по результатам исследования американского агентства Parrot Analytics. Первое место в списке популярных мультиков занял «Щенячий патруль», второе место досталось «Свинке Пеппе», замыкает тройку лидеров мультсериал «Губка Боб квадратные штаны». Российский проект оказался на шестом месте.

При этом «Маша и Медведь» столкнулся с волной критики на Западе. Британская газета The Times назвала российский мультсериал «пропагандой Путина» и примером «мягкой силы», в Польше заявили, что мультик является «оружием идеологической диверсии», а на Украине сериал и вовсе запретили.

«Мы несколько лет подряд наблюдаем, как популярный мультфильм России Запад и его сторонники пытаются задействовать в информационной войне, которую они же и развернули», — заявил Шаповалов в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт отметил, что критики ссылаются на элементы российской культуры в сериале, однако по такой логике можно запретить в Европе и Пушкина, и Достоевского, и Стравинского, и Шостаковича. Ситуация с мультсериалом доказывает, что Западу подойдет любой повод для нападок на Россию.

«Пропагандисты порой доходят в этом до абсурда, что наглядно и доказывают нападки на российский анимационный сериал – над этими «обвинениями» смеялись даже обычные европейцы», — добавил Шаповалов.

Политолог уверен, что успешный проект нервирует одержимых антироссийскими настроениями политиков. Однако популярность сериала в США и Европе свидетельствует о том, что мультфильм принимают с восторгом.