Ливиец рассказал о тайных тюрьмах террористов ПНС под больницами

Триполи, 31 марта. Председатель Высшего государственного совета (ВГС) Халед Мишри, находящийся в подчинении главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, объявил о формировании нового комитета для борьбы с распространением коронавируса. Подробности сообщает издание Almarsad.

Мишри провел встречу с медиками, которые входят в состав ВГС и его администрацию. В ходе обсуждений был поднят вопрос о высокой угрозе COVID-19 и резком росте заболеваемости им среди ливийцев. Особые опасения руководства ПНС вызывают зараженные коронавирусом сирийские радикалы, перебрасываемые Турцией в Ливию из Идлиба. Американская журналистка ранее сообщала, что в Ливию из Сирии прибыла группа из 72 боевиков, один из них был болен COVID-19.

На встрече было принято решение создать специальный комитет, который при помощи других «органов власти» ПНС будет принимать участие в борьбе с коронавирусом.

Примечательно, что заявление Мишри прозвучало после того, как глава «МВД» ПНС Фатхи Башага подписал указ, запрещающий помещать больных COVID-19 в медицинские учреждения, тем самым освободив больничные койки для раненных в боях наемников и членов бандформирований. Вместо этого зараженных ливийцев отправляют в тюрьмы, где содержится большое количество политических заключенных, выступавших против преступного руководства Файеза Сарраджа.

Один из местных жителей рассказал, что боевики ПНС создали множество секретных тюрем, некоторые из них располагаются под объектами гражданской инфраструктуры. По его словам, под зданием больницы аль-Худба расположена одна из таких тюрем, в ней могут находиться плененные офицеры и бойцы ЛНА. Ливиец подчеркнул, что большая часть захваченных солдат ЛНА находится в тюрьмах «Абу-Салим» и «Митига», а также в здании больницы аль-Хавадис. В неофициальной тюрьме «Митига», находящейся близ одноименного аэропорта, с мая прошлого года находятся похищенные российские социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан.

Накануне, 30 марта, глава ФЗНЦ Александр Малькевич рассказал подробности побега из тюрьмы «Митига». Среди бежавших был русскоязычный заключенный.