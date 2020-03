Боевики ИГ* устроили бунт в тюрьме Хасаки: хронология событий

Ужасные условия содержания заключенных с возможностью заразиться коронавирусом, помощь спящих ячеек и бессилие курдских боевиков «Сирийских демократических сил» (SDF) — все это приводит к регулярным бунтам в тюрьмах для террористов в Заефратье. Почему вооруженные формирования SDF не в состоянии удерживать ситуацию под контролем — Федеральному агентству новостей объяснил военный эксперт Борис Рожин.

Боевики группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) 30 марта устроили бунт в подконтрольной курдским боевикам из «Сирийских демократических сил» (СДС, SDF) тюрьме в провинции Хасака.

Восстание радикальных исламистов произошло в тюрьме под названием «Ас-Сина», расположенной в столице провинции в квартале Гвейран, где содержатся исключительно террористы из «Исламского государства».

По информации местных СМИ, боевики ИГ устроили массовый бунт и смогли во время беспорядков выбить окно внутри тюремного здания, захватив при этом весь первый этаж. На этом фоне курдские боевики из SDF осознали свое бессилие и запросили помощь у поддерживающей их международной коалиции во главе с США, силы которой также находится на территориях Заевфратья.

Американцы не отказались в помощи своим прокси из SDF и отправили на место вертолет, однако курдским боевикам не удалось справиться с ситуацией, поскольку во время потасовки в тюрьме несколько террористов ИГ смогли сбежать.

The situation in Ghwayran prison is not under full control according to the Syrian Democratic Forces. ISIS members are still in control of one of the floors in the prison. SDF spokesman is claiming some prisoners were able to escape (2 YPG sources told me none escaped). pic.twitter.com/ANL9WT6Uaa — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) March 29, 2020

Представители сил безопасности курдских формирований «Асайиш» подтвердили побег четверых заключенных, а также потерю контроля над первым этажом.

Prisons security official made a statement to local press including to @K24English at the Geweran prison also confirms the cameras and internal walls were destroyed and unknown number of ISIS prisoners escaped pic.twitter.com/ji4iZ0ejTN — Wladimir (@vvanwilgenburg) March 29, 2020

Ближе к вечеру в Сети начали появляться сообщения о нормализации обстановки в тюрьме «Ас-Сина», однако эта информация опровергается местными правозащитниками.

#Syria #Haskah



3- According to our sources:



- Many prisoners were killed during clashes with #SDF fighters

- More than 15 #ISIS's members managed to escape

- 3 leaders managed to escape

- Coalition helicopters and drones flew for more than an hour over the area. pic.twitter.com/WTW8SQjCZn — الرقة تذبح بصمت (@Raqqa_SL) March 30, 2020

По их данным, всего из тюрьмы «Ас-Сина» сбежали не четыре, а более 15 радикальных исламистов, среди которых было и 3 полевых командира «Исламского государства». А силы SDF сейчас прочесывают местность рядом с Хасакой, пытаясь захватить или ликвидировать террористов, скрывая при этом правду.

Сложившаяся традиция

Важно отметить, что за минувшую неделю это уже вторая попытка побега заключенных из контролируемой силами SDF тюрьмы в Хасаке. Правда тогда ситуация не получила широкого распространения, поскольку успехом побег не увенчался. Тем не менее очевидно, что курдские боевики не в состоянии обеспечить стабильность на занимаемых территориях.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин объяснил в беседе с Федеральным агентством новостей, почему на подконтрольных курдским боевикам территориях и тюрьмах так часто возникают бунты.

«Боевики периодически совершают такие побеги, а действующие на территориях SDF ячейки террористов всячески этому стараются способствовать, помогая радикальным исламистам. Есть также помощь заключенным «Исламского государства» и со стороны протурецких группировок, являющихся противниками курдов», — отмечает Борис Рожин.

Боевики SDF скрывают реальную ситуацию

По словам собеседника ФАН, разница между представленной курдскими боевиками и правозащитниками информацией по сбежавшим террористам объясняется тем, что SDF скрывают правду о ситуации на занимаемых территориях.

«Курдам не выгодна ситуация, когда сбежало так много террористов и они не могут отчитаться перед США. Раньше SDF оправдывали свою беспомощность операцией Турции в районе Рас-аль-Айна, говоря, что они снимают охрану для переброски сил туда. Сейчас же такой возможности нет, и нужно скрывать правда о реальном количестве сбежавших, чтобы было меньше вопросов со стороны Запада. Однако не исключено, что боевики SDF попросту ликвидировали сбежавших террористов ИГ, которых и было более 15, а об оставшихся в живых уже рассказали. Подобная практика уже была у курдских формирований», — отмечает Борис Рожин.

Курдские боевики не в состоянии контролировать занятые земли

По словам военного эксперта, контроль у СДС над ситуацией в Заевфратье достаточно абстрактный. Поэтому, не имея возможности нормально следить за обстановкой, они будут регулярно сталкиваются с проблемами и бунтами.

«Курды не имеют возможности и желания изменить сложившуюся ситуацию, поэтому бунты будут и в будущем. И это создает больную опасность, причем для всей Сирии. Ведь условия содержания в этих тюрьмах далеки от нормальных, а санитарная ситуация плачевная. Сегодня, в условиях распространения короанавируса — это потенциальный очаг массового заражения», — заключает Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.