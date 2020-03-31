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Боевики ИГ* устроили бунт в тюрьме Хасаки: хронология событий

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Боевики ИГ* устроили бунт в тюрьме Хасаки: хронология событий

Ужасные условия содержания заключенных с возможностью заразиться коронавирусом, помощь спящих ячеек и бессилие курдских боевиков «Сирийских демократических сил» (SDF) — все это приводит к регулярным бунтам в тюрьмах для террористов в Заефратье. Почему вооруженные формирования SDF не в состоянии удерживать ситуацию под контролем — Федеральному агентству новостей объяснил военный эксперт Борис Рожин.

Боевики группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) 30 марта устроили бунт в подконтрольной курдским боевикам из «Сирийских демократических сил» (СДС, SDF) тюрьме в провинции Хасака.

Восстание радикальных исламистов произошло в тюрьме под названием «Ас-Сина», расположенной в столице провинции в квартале Гвейран, где содержатся исключительно террористы из «Исламского государства».

Боевики ИГ* устроили бунт в тюрьме Хасаки: хронология событий

По информации местных СМИ, боевики ИГ устроили массовый бунт и смогли во время беспорядков выбить окно внутри тюремного здания, захватив при этом весь первый этаж. На этом фоне курдские боевики из SDF осознали свое бессилие и запросили помощь у поддерживающей их международной коалиции во главе с США, силы которой также находится на территориях Заевфратья.

Американцы не отказались в помощи своим прокси из SDF и отправили на место вертолет, однако курдским боевикам не удалось справиться с ситуацией, поскольку во время потасовки в тюрьме несколько террористов ИГ смогли сбежать.

Представители сил безопасности курдских формирований «Асайиш» подтвердили побег четверых заключенных, а также потерю контроля над первым этажом.

Ближе к вечеру в Сети начали появляться сообщения о нормализации обстановки в тюрьме «Ас-Сина», однако эта информация опровергается местными правозащитниками.

По их данным, всего из тюрьмы «Ас-Сина» сбежали не четыре, а более 15 радикальных исламистов, среди которых было и 3 полевых командира «Исламского государства». А силы SDF сейчас прочесывают местность рядом с Хасакой, пытаясь захватить или ликвидировать террористов, скрывая при этом правду.

Сложившаяся традиция

Боевики ИГ* устроили бунт в тюрьме Хасаки: хронология событий

Важно отметить, что за минувшую неделю это уже вторая попытка побега заключенных из контролируемой силами SDF тюрьмы в Хасаке. Правда тогда ситуация не получила широкого распространения, поскольку успехом побег не увенчался. Тем не менее очевидно, что курдские боевики не в состоянии обеспечить стабильность на занимаемых территориях.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин объяснил в беседе с Федеральным агентством новостей, почему на подконтрольных курдским боевикам территориях и тюрьмах так часто возникают бунты.

«Боевики периодически совершают такие побеги, а действующие на территориях SDF ячейки террористов всячески этому стараются способствовать, помогая радикальным исламистам. Есть также помощь заключенным «Исламского государства» и со стороны протурецких группировок, являющихся противниками курдов», — отмечает Борис Рожин.

Боевики SDF скрывают реальную ситуацию

Боевики ИГ* устроили бунт в тюрьме Хасаки: хронология событий

По словам собеседника ФАН, разница между представленной курдскими боевиками и правозащитниками информацией по сбежавшим террористам объясняется тем, что SDF скрывают правду о ситуации на занимаемых территориях.

«Курдам не выгодна ситуация, когда сбежало так много террористов и они не могут отчитаться перед США. Раньше SDF оправдывали свою беспомощность операцией Турции в районе Рас-аль-Айна, говоря, что они снимают охрану для переброски сил туда. Сейчас же такой возможности нет, и нужно скрывать правда о реальном количестве сбежавших, чтобы было меньше вопросов со стороны Запада.

Однако не исключено, что боевики SDF попросту ликвидировали сбежавших террористов ИГ, которых и было более 15, а об оставшихся в живых уже рассказали. Подобная практика уже была у курдских формирований», — отмечает Борис Рожин.

Курдские боевики не в состоянии контролировать занятые земли

Боевики ИГ* устроили бунт в тюрьме Хасаки: хронология событий

По словам военного эксперта, контроль у СДС над ситуацией в Заевфратье достаточно абстрактный. Поэтому, не имея возможности нормально следить за обстановкой, они будут регулярно сталкиваются с проблемами и бунтами.

«Курды не имеют возможности и желания изменить сложившуюся ситуацию, поэтому бунты будут и в будущем. И это создает больную опасность, причем для всей Сирии. Ведь условия содержания в этих тюрьмах далеки от нормальных, а санитарная ситуация плачевная. Сегодня, в условиях распространения короанавируса — это потенциальный очаг массового заражения», — заключает Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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