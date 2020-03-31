Москва, 31 марта. Россия в определенных ситуациях всегда отличалась сознательностью, и сейчас — время, чтобы эту сознательность проявить и остаться дома, раз нас об этом просят, считает телеведущая и сваха Роза Сябитова.

Сябитова рассказала о качествах россиян, которые помогут пережить пандемию. По ее словам, каждое поколение россиян испытывало свои трудности. Она напомнила, что бабушки и дедушки пережили войну, послевоенное поколение восстанавливало разрушенные города, осваивало целину.

«Моему поколению достались лихие 90-е. Это — естественный ход России. Мы всегда так жили», — подчеркнула она.

Как пишет «НьюИнформ», именно такая национальная особенность государства, по мнению Сябитовой, формировала в людях определенные качества, передающиеся на уровне ген.

«Я имею в виду честь, совесть, достоинство, взаимовыручка. Это — наши характерные черты», — объяснила она.

Телеведущая добавила, что прежде чем принять нынешнюю ситуацию, человеку предстоит пройти определенные этапы: неприятие, принятие и осознание.

«Но мы достаточно быстро это проходим, поэтому, как только мы получаем четкое указание от государства, мы начинаем быстро мобилизовываться, у нас срабатывает некая программа. Это дает нам возможность преодолевать трудности», — пояснила сваха.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.