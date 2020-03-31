Стюардесса рассказала, как ее работа стала кошмаром из-за коронавируса

Канберра, 31 марта. Стюардесса Даниэль в интервью австралийским СМИ заявила, что из-за пандемии коронавируса ее работа превратилась в сплошной кошмар.

Девушка рассказала, что летает уже шесть лет, и за все это время никогда не чувствовала себя такой несчастной. Ее рутинная работа стала поводом для разногласий с близкими.

Родственники и друзья перестали контактировать с ней из-за страха заразиться.

«Они сказали, что не будут приближаться ко мне до тех пор, пока я не прекращу работать», — сказала она.

Девушка добавила, что после перелетов в другие страны ее парень и все друзья избегают контактов в течение 14 дней. Они ждут, чтобы отсутствие коронавируса подтвердилось.

Но не только конфликты с близкими мешают Даниэль спокойно работать. Она рассказала об одном неприятном случае, который произошел в ресторане отеля за рубежом. Экипаж остановился там во время длительной пересадки.

Но их отказались обслуживать сотрудники ресторана и закрыли заведение. Такая дискриминация летного персонала встречается не первый раз, добавила она.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в Китае в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию по коронавирусу.

Во всем мире заражены более 690 тысяч человек, свыше 33 тысяч человек скончались. Над созданием вакцины против коронавируса работают ученые из России, Китая, США и стран Европы.