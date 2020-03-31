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Мать Сергея Лазарева преобразилась на шоу «Модный приговор»

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Мать Сергея Лазарева преобразилась на шоу «Модный приговор»

Москва, 31 марта. Мать известного российского певца Сергея Лазарева стала участницей шоу  «Модный приговор». Об этом во вторник заявил сам Лазарев, опубликовав пост в Instagram.

«Сегодня мы с моей мамой побывали в гостях у программы «Модный приговор». Это подарок мамуле на мой завтрашний день рождения! Мамуля, ты у меня самая красивая! Я тебя люблю!» — пишет артист.

Валентине Викторовне сделали стильную прическу, макияж, подобрали модное черное пальто и сумочку. Судя по фото, женщина оказалась вполне довольна результатом.

Ранее сообщалось, что Лазарев из-за эпидемии коронавируса остался без работы. Артисту пришлось отменить все съемки, концерты и спектакли. По словам певца, жизнь у работника эстрады расписана на год вперед, однако пандемия смешала ему все карты, теперь рабочий график поп-звезды пустует.

Отметим, что многие российские звезды ушли в режим самоизоляции и сидят дома, дожидаясь завершения эпидемии. При этом каждый развлекает себя по своему. Певица Валерия попросила у подписчиков совета, чтобы составить себе список фильмов и сериалов для просмотра на карантине. Телеведущая Настя Ивлеева и Максим Галкин устроили онлайн-трансляцию в Instagram, где обсудили ситуацию с коронавирусом. А Виктория Боня решила проводить своей аудитории онлайн-уроки по гимнастике для лица.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

 

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