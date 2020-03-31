Анохина вступилась за стравившего собак Гуфа

Москва, 31 марта. Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, болен, периодически у него происходят срывы. Так бывшая жена музыканта Айза Анохина объяснила его видео с дерущимися собаками.

Гуф ранее натравил свою овчарку по кличке Гуччи на других собак и снял схватку на видео. Зоозащитники потребовали привлечь музыканта к ответственности за жестокое обращение с животными.

Анохина вступилась за экс-супруга. Она заявила, что Гуф на самом деле очень любит животных. Женщина считает, что активисты, ополчившиеся на рэпера, не правы.

«У него много психических заболеваний. Вот периодически крышняк подъезжает. Он хотел оттаскивать Гуччи от [собаки], я видео смотрела, но он просто вышел в эфир и заигрался. Тот еще артист», — цитирует ее телеканал «360».

Она попросила общественность не обижаться на Гуфа за такой поступок.

Утром понедельника рэпера госпитализировали. За его состоянием после очередного срыва наблюдают врачи.

Ранее адвокат Сергей Жорин, неоднократно помогавший Гуфу во многих вопросах, выразил готовность оказать поддержку музыканту, если тот обратится к нему. Поступок рэпера он при этом назвал «не совсем хорошим».

Как отметила в разговоре с НСН президент центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская, музыкант вполне может избежать ответственности за свое поведение, поскольку доказать жестокое обращение с животными по видео довольно сложно.

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный тем не менее призвал устроить Гуфу «показательную порку», пишет «Царьград».