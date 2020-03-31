Риелтор рассказал, какую недвижимость лучше продать во время кризиса

Цены на вторичную недвижимость в России могут упасть на 10-20% из-за кризиса, вызванного коронавирусом, пишет газета «Известия». Вице-президент российской гильдии риелторов Валерий Виноградов рассказал Федеральному агентству новостей, какую недвижимость следует в ближайшее время продавать.

Как утверждают эксперты, уже в апреле начнется снижение спроса на квартиры. В частности, издание ссылается на слова руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, который сообщил, что стоимость жилья в РФ упадет на 10–20%. По его словам, сильнее всего цены изменятся в секторе вторичной недвижимости.

В свою очередь, президент группы компаний «Авентин» Валерий Виноградов подчеркнул, что пандемия в апреле может не закончиться, а поэтому говорить, что в этом месяце будет происходить что-то глобальное, неправильно.

«Наверно, нужно говорить о периоде конца мая и начала июня. В этот момент у населения и бизнеса будет денег существенно меньше, чем до кризиса», — заявил Виноградов в комментарии ФАН.

Эксперт объясняет, что прогнозируемые ценовые колебания на рынке недвижимости зависят от типа самих построек.

«Жилую недвижимость нужно поделить на «хрущевки», «брежневки», дома 2000-х годов и новые постройки, введенные в эксплуатацию за последнее десятилетие. Объекты недвижимости, которые относятся к старой постройке, будут стоить еще дешевле, так как особо никому не нужны. Что касается объектов недвижимости 2000-х годов, то цена на них не изменится. Новые постройки и строящаяся недвижимость также не будут падать в цене», — сказал собеседник ФАН.

Текущая экономическая нестабильность из-за коронавируса имеет схожие признаки с кризисами 1998 и 2014 годов, утверждает эксперт. По его словам, в таких ситуациях обычно спрос «проваливается», и цены реальных сделок падают.

«Поэтому, если ваша недвижимость относится к домам массовой серии, которая требует больших затрат на эксплуатацию, или до 2000 года постройки, то ее нужно продавать. В ближайшее время она дороже стоить не будет. Если у вас есть деньги на новую квартиру, то есть смысл покупать на вторичном рынке только что построенные дома, либо искать на первичном рынке. Понятно, что цены возрастут, так как строители используют иностранные материалы», — отметил Виноградов.

Ранее Центральный банк России рекомендовал кредитным организациям предоставить ипотечные каникулы, а также реструктурировать займы тех клиентов, которые заразились коронавирусом. Также банкам рекомендовали идти навстречу даже заемщикам, которые сначала вылечились, а уже затем решили рестуруктурировать долг.

Напомним, вспышка заболевания COVID-19 была зафиксирована в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце минувшего года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию 11 марта. По последним данным, количество зараженных в мире превысило 772 тысячи человек, зафиксировано 34 тысячи смертельных исходов.