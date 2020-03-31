Ни один беженец не вернулся в Сирию за сутки

Дамаск, 31 марта. Ни один беженец не возвратился в Сирию с территории других государств за минувшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств вывод беженцев не осуществлялся», — указывается в документе.

В места постоянного проживания внутри страны в течение суток сирийцы не возвращались. При этом инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии разминировали два гектара территории и уничтожили 45 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных вооруженных бандформирований.

Ранее в Сирии зафиксировали два случая смерти от коронавируса нового типа. Общее число заражений, по последним данным, — 10.