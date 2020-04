Боевики ПНС в результате провокации понесли потери в боевой технике и живой силе

Триполи, 31 марта. Ливийская национальная армия обезвредила очередные турецкие беспилотники Bayraktar TB2 к югу от столицы. В результате атаки боевиков Правительства национального согласия, которое продолжает нарушать перемирие, протурецкое формирование понесло потери: 16 сирийских наемников ПНС ликвидированы, еще 27 получили ранения.

Силы фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара сбили два турецких беспилотника Bayraktar TB2. Турецкие военнослужащие продолжают терпеть неудачи в битве против Ливийской национальной армии под Триполи, сообщает источник в Twitter.

#LNA forces have downed a #Turkish #TB2 south of #Tripoli . pic.twitter.com/j5P8anGRPP

Помимо двух Bayraktar TB2, в недавних столкновениях с ЛНА боевики ПНС потеряли две боевые машины ACV-15 турецкого производства. Это зафиксировано на видео, опубликованном в открытых источниках.

#LNA forces captured 2 #Turkish ACV-15 personnel carrie today in #Tripoli #Libya.

All of #Erdogan’s Syrian mercenaries were killed. pic.twitter.com/IrrYRrqeO4