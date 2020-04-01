Боевики ПНС в результате провокации понесли потери в боевой технике и живой силе

Триполи, 31 марта. Ливийская национальная армия обезвредила очередные турецкие беспилотники Bayraktar TB2 к югу от столицы. В результате атаки боевиков Правительства национального согласия, которое продолжает нарушать перемирие, протурецкое формирование понесло потери: 16 сирийских наемников ПНС ликвидированы, еще 27 получили ранения.

خسائر اليوم

ميت: 16

المصاب: 27

1 #TB2 انخفض الطائرات بدون طيار

2 ACV-15 تم التقاطها بواسطة #LNA . #Libya pic.twitter.com/HlX6DPP6Ww — الشاب الليبي.الحفتوري (@toc6DoXxbCmsxVZ) March 31, 2020

Силы фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара сбили два турецких беспилотника Bayraktar TB2. Турецкие военнослужащие продолжают терпеть неудачи в битве против Ливийской национальной армии под Триполи, сообщает источник в Twitter.

Помимо двух Bayraktar TB2, в недавних столкновениях с ЛНА боевики ПНС потеряли две боевые машины ACV-15 турецкого производства. Это зафиксировано на видео, опубликованном в открытых источниках.

При этом группировки ПНС пытаются отвести внимание от собственных нарушений обвинениями в адрес ЛНА. Боевики утратившего легитимность «правительства» назвали турецкую корабельную ракету дроном сил фельдмаршала. Вооруженные формирования ПНС выложили в сеть снимки «дрона Ливийской национальной армии». На самом же деле им оказался зенитная ракета американского производства RIM-66.

Фейк разоблачил гражданин города Сабрата, который опубликовал в Twitter фото неопознанного военно-морского корабля, предположительно именно с него и была запущена ракета.

صور للقطعة البحرية المجهولة التي أطلقت صاروخ من نوع RIM-66 أمريكي الصنع بتجاه مدينة #العجيلات إلتقطها أحد المواطنين بمدينة #صبراتة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/t7ENlgN7Pm — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 1, 2020

Позже выяснилось, что неизвестным объектом оказался турецкий фрегат класса G, оборудованный соответствующими пусковыми установками. По крайней мере, силуэт запечатленного корабля точь-в-точь совпадает с силуэтом военных кораблей Турции данного типа.

Напомним, в Ливии до сих пор действует режим прекращения огня, объявленный 12 января. Однако силы премьер-министра и главы «Минобороны» так называемого ПНС Файеза Сарраджа не соблюдают перемирие. О ежедневных нарушениях со стороны боевиков и террористов сообщают как гражданские лица, так и представители ЛНА. Турция по-прежнему оказывает поддержку давно утратившему легитимность «правительству», которое фактически узурпировало власть в Ливии.