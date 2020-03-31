Путин и Трамп договорились начать консультации по ситуации на нефтяном рынке

Москва, 31 марта. Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп условились в ходе телефонных переговоров поручить начать консультации по ситуации на рынке нефти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Безусловно, есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран», — сказал Песков, подводя итоги переговоров лидеров двух государств.

Представитель Кремля отметил, что беседа Путина и Трампа была объемной по содержанию и продолжительной по времени. По словам Пескова, президенты также обменялись информацией по поводу того, какие меры принимают США и Россия в борьбе с коронавирусом.

«Беседа был очень конструктивной», — констатировал Песков.

Напомним, цены на нефть рухнули после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+, которые состоялись 6 марта. Россия настаивала на пролонгации договоренностей на действующих условиях в связи с эпидемией коронавируса и необходимостью оценить его влияние на мировую экономику. Партнеры Москвы при этом предлагали дополнительно сократить объемы добычи. После неудавшихся переговоров Саудовская Аравия заявила, что будет наращивать объемы добываемой нефти до 13 миллионов баррелей за сутки. В ночь на 31 марта стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в июне текущего года поднялась до 26,98 доллара за баррель на лондонской бирже, пишет «АиФ».