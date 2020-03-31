Заявление Вишневского о незаконности режима самоизоляции в Петербурге не соответствует действительности

С 30 марта в России началась выходная неделя, объявленная по инициативе президента Владимира Путина. Эта мера призвана снизить темпы распространения коронавируса в стране и не допустить повторения итальянского и американского сценариев. Администрации крупных городов, где угроза эпидемии выше, также ввели дополнительные ограничительные меры для жителей. Так, 30 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел в городе режим всеобщей самоизоляции.

Оппозиция меняет тактику

Как показывает пример Москвы, где также введен режим самоизоляции, строгое соблюдение горожанами указаний властей позволяет не допустить эскалации ситуации. В данном контексте уместно сравнение с Нью-Йорком, где на начальной стадии распространения заболевания власти города предпочли не вмешиваться, был лишь призыв оставаться дома. Как результат, в Нью-Йорке каждые 17 минут от коронавируса погибает один пациент. Для сравнения: с начала пандемии в Москве на сегодняшний день от коронавируса умерло 11 человек, в Петербурге — двое.

Российская либеральная оппозиция, которая ранее пыталась представить предпринимаемые правительством меры как неэффективные, в итоге признала, что была не права. Со статистикой спорить бесполезно: из 800 тысяч заболевших по миру в России зарегистрировано менее 2 тысяч случаев инфицирования.

Теперь оппозиционеры изменили тактику — они признают введенные меры необходимыми и даже эффективными, но они якобы незаконны. Такого мнения придерживается депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский. В своем Telegram-канале «ВишНевскоеВремя» заявил, что федеральным властям сперва было бы необходимо изменить закон и дать губернаторам полномочия вводить карантин.

Буква закона

Однако статья 31 федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» прямо указывает, что органы исполнительной власти субъектов РФ вправе вводить ограничительные меры.

Как видно из текста закона, ограничительные меры могут вводиться на основании предписаний главных государственных врачей. Соответствующее предписание было сделано главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой еще 2 марта. На основе этого документа 12 марта губернатор Петербурга Беглов ввел на территории города режим повышенной готовности. И 30 марта постановление о введении повышенной готовности было расширено главой города до введения режима самоизоляции населения.

Ограничить передвижение граждан властям позволяет статья 4.1 федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

В итоге получаем, что все требования для введения общегородского режима изоляции в Санкт-Петербурге властями были последовательно выполнены. Сперва последовало предписание главного санитарного врача, на его основе введен режим повышенной готовности, а затем его расширили, ограничив передвижение жителей, также на основе закона.

Более того, статья 55 Конституции России позволяет властям ограничить права граждан для защиты здоровья населения.

Режим всеобщей изоляции по своей сути затрагивает только одно право — на свободу передвижения. Остальные меры, такие как закрытие магазинов, торгующих товарами не первой необходимости, и точек общепита, являются лишь следствием — ограничив их работу, власти стимулируют население оставаться в выходную неделю дома.

На примере этих основополагающих правовых актов хорошо видно, что меры, предпринимаемые российскими властями, полностью вписываются в рамки закона. Может ли об этом не знать глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский, заседающий в Заксобрании Петербурга почти 10 лет? Сомнительно. А значит, он может сознательно дезинформировать население о работе режима самоизоляции.

Конечно, напрямую он не призывает читателей нарушать самоизоляцию, но его фантазии о незаконности введенных мер могут подтолкнуть радикально настроенных оппозиционеров назло властям нарушать режим. Именно такое безответственное поведение уже привело к трагедии в Италии, Испании и США, где люди не отнеслись всерьез к предупреждениям властей.

В соответствии с поправками к кодексу об административных нарушениях, которые Госдума одобрила 31 марта, за распространение ложной информации в СМИ человека могут оштрафовать на сумму от 1,5 до 3 миллионов рублей. На фоне этих поправок депутату было бы полезно задуматься не о законности всеобщей самоизоляции, а о законности той информации, которую он распространяет среди своих подписчиков.