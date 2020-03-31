Мишустин заверил, что зарплатные счета в банках не будут облагаться налогом

Москва, 31 марта. Зарплатные счета россиян в банках не будут облагаться налогом на проценты. Об этом во вторник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Ставки по банковским счетам, ставки по которым не превышают 1%, в частности, по зарплатным счетам граждан, которые вообще исключаются из расчета налогов», — отметил он.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин предложил обложить налогом в 13% все банковские вклады, размер которых превышает 1 млн рублей. В Кремле пояснили, что эта мера коснется менее 10% вкладчиков.



В то же время глава государства предложил вдвое снизить страховые выплаты, взимаемые с малых и средних предприятий, при условии, что зарплата работникам превышает минимальный размер оплаты труда. Все эти меры вводятся в связи с эпидемией коронавируса, которая вспыхнула по всему миру в начале года.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол. По словам экспертов, на создание вакцины, с учетом всех клинических испытаний, уйдет не менее 11 месяцев.