Кремль высоко оценил работу российских медиков во время эпидемии коронавируса

Москва, 31 марта. Ни одна страна мира не оказалась готова к пандемии коронавируса, однако российские медики в сложившейся ситуации работают хорошо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Ни одна система здравоохранения мира без экстремальных затруднений через этот период не проходит. Мы с вами видим, что в мире происходит, и можем в настоящий момент констатировать — наш штат, наши медики, наша система здравоохранения работают очень хорошо», — подчеркнул Песков.

У представителя Кремля уточнили, нужно ли в связи с эпидемией пересматривать итоги медицинской реформы в России. Песков ответил, что этот вопрос нужно задавать Минздраву.

«В Кремле не могут и не должны сейчас проводить какую-либо оценку, тем более в разгар опасной ситуации с коронавирусом», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков заверил, что после разрешения ситуации с коронавирусом она будет подвергнута глубокому изучению и анализу. Затем будут сделаны выводы и приняты решения, ориентированные на перспективу.

По состоянию на 31 марта, в России зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом, 500 новых случаев выявили за последние сутки, пишет «Утро.ру». Жертвами заболевания в нашей стране стали 17 человек, при этом 121 пациент выздоровел.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, передает «Царьград». По словам врача, какое-то время число заболевших будет увеличиваться, но затем пойдет на спад.