Путин заслушает отчет главы ВЭБа Шувалова

Москва, 31 марта. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет главу ВЭБа Игоря Шувалова, который много лет проработал в правительстве и в администрации главы государства. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин во вторник будет работать в обычном, не публичном режиме. В частности, заслушает отчет Шувалова.

«Завтра Путин проведет заседание правительства. Будет обсуждаться текущая ситуация. В Ново-Огарево, будет прямой эфир», — добавил Песков.

Накануне глава государства в режиме видеоконференции провел совещание с полномочными представителями в федеральных округах. Обсуждались меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и задачи по обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.

В частности, российский лидер поручил правительству предусмотреть компенсацию бюджетам регионов за счет федерального центра при межрегиональном взаимодействии.