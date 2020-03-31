Мишустин пообещал расширить перечень мер поддержки бизнеса

Москва, 31 марта. Правительство России будет и в дальнейшем отслеживать развитие ситуации в экономике и расширять перечень мер поддержки предпринимателей, об этом рассказал премьер РФ Михаил Мишустин.

Во время совещания Мишустин уточнил, что российский лидер Владимир Путин ранее предложил ряд мер, который поможет поддержать малый и средний бизнес в условиях коронавируса. Мишустин пообещал и дальше мониторить развитие ситуации.

«Расширять и корректировать перечень мер по поддержке предпринимателей», — подчеркнул он.

По данным на 31 марта, в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах страны, зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах. Коронавирус впервые зафиксировали в Магаданской и Астраханской областях.

В стране за сутки полностью выздоровели 55 человек. Всего в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. За весь период жертвами вируса стали 17 человек. В общественном транспорте регулярно проводят дезинфекцию всех поверхностей, чтобы минимизировать риск заражения вирусом.

В столичном регионе действует строгий режим карантина, местные жители должны оставаться дома. Они могут выйти на улицу только в крайней необходимости — за продуктами и лекарствами, медицинской помощью.

Кафе, рестораны, торговые центры, буфеты закрыты. Исключением являются точки общественного питания, которые готовят еду на вынос и занимаются доставкой на дом. Также закрыты точки розничной торговли кроме аптек, продуктовых магазинов, автозаправочных станций.