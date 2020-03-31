Шварценеггер проводит время на карантине в компании ослицы

Вашингтон, 31 марта. Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер соблюдает режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Компанию «Терминатору» составляют животные и члены семьи.

Шварценеггер регулярно делится в Instagram короткими видео и фотографиями того, как он проводит время дома. На снимках появлялись миниатюрная лошадка Виски, ослица Лулу и йоркширский терьер Черри. На одной из последних публикаций актер запечатлен играющим в шахматы с ослицей. При этом Шварценеггер курит сигару.

«Она не лучший партнер для игры, но она старается. Если вы откладывали что-нибудь на потом — например, возможность научиться у членов своей семьи играть в шахматы», — написал он.

Актер подчеркнул, что время в самоизоляции прекрасно подходит для того, чтобы научиться чему-то новому. Кроме того, Шварценеггер поделился кадрами обеда в компании парнокопытных.

Знаменитость развернул целую кампанию с призывом к американцам оставаться дома. Актер выпустил футболку с изображением Лулу и Виски. Надпись на футболке гласит: «Не будь ослом, сиди дома!».

Также Шварценеггер провел время в компании своих близких: детей Кэтрин и Патрика и зятя Криса Пратта. Кроме того, к ним присоединилась и бывшая жена актера Мария Шрайвер. Во время встречи они соблюдали дистанцию и держались друг от друга на расстоянии двух метров, пишет KP.RU.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По данным на 31 марта, в мире 800 тысяч человек заболели коронавирусом, погибли более 38 тысяч человек. В США выявили более 164 тысяч случаев заражения, погибли свыше 3 тысячи человек.