Аскольд Запашный возмутился поступком Гуфа, натравившего овчарку на соседских собак

Москва, 31 марта. Известный дрессировщик Аскольд Запашный прокомментировал скандальное видео, на котором рэпер Гуф натравил свою овчарку на соседских собак. Артист цирка призвал наказывать тех, кто устраивает подобные бои ради развлечения.

Напомним, ранее Гуф вел прямой эфир на своей странице в Instagram и демонстрировал подписчикам, как выгуливает свою овчарку по кличке Гуччи. Затем рэп-исполнитель заметил двух собак без поводка и буквально натравил своего пса на животных, продолжая при этом трансляцию в соцсети. Затем Гуф увидел хозяев собак и отчитал их за то, что питомцы гуляют без присмотра, напоминает телеканал «360». В ответ соседи музыканта сообщили ему, что животные просто убежали.

«Если это делается просто ради развлечения, то таких людей призывать к здравому смыслу бесполезно, если они делают это еще и в прямых эфирах для развлечения подписчиков, то их нужно наказывать», — возмутился Аскольд Запашный, комментируя поступок Гуфа.

Дрессировщик считает, что в данной ситуации вести диалоги не имеет смысла. Запашный призвал разобраться в ситуации и понять, действительно ли это было сделано ради развлечения. Артист напомнил об уголовной статье, которая позволяет привлечь к уголовной ответственности хозяина в случае, если пес причинил боль другому питомцу.

«Любой здравомыслящий человек будет на стороне слабого. Он понимает, что в данном случае это проявление садизма», — подчеркнул Запашный в беседе с Nation News.

Ранее зоозащитники потребовали наказать Гуфа за жестокое обращение с животными, пишет «Газета.ру». Активисты призвали пользователей Instagram писать заявления на рэпера.