Инфекционист заявил, что рост коронавируса в РФ не отличается от развития ОРВИ

Заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского института РУДН, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский заявил, что 500 выявленных случаев заболевания коронавирусом за сутки укладываются в динамику развития ОРВИ.

Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщил, что за последние сутки зарегистрировано 500 случаев коронавируса в 24 регионах России, а общее число заболевших в стране на данный момент составляет 2337 человек.

«Давайте говорить не 2337 случаев болезни, а 2337 выявленных случаев заболевания, — призвал Сергей Вознесенский в студии программы «Время покажет» на Первом канале. — Есть ли еще среди граждан России люди, инфицированные коронавирусом? С большой долей вероятности — есть. Но сделано около 350 тысяч исследований. Большое количество тестов проводится, и благодаря этому выявляется все больше новых случаев заболевания».

Кандидат медицинских наук объяснил, что указанное оперативным штабом количество выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусом говорит о том, что инкубационный период при данной патологии составляет от двух до 14 дней.

«И то, что сейчас выявляется — получается, что люди заразились, вполне вероятно, и две недели назад. Пока что динамика заболевания укладывается в статистику развития острой респираторной вирусной инфекции. Ничего сверхординарного не происходит», — успокоил медик.

Гендиректор контрактной исследовательской организации, эксперт по здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков в свою очередь отметил, что 500 заболевших в день — это много, и рост числа инфицированных связан с двумя причинами.

«Первая — это то, что заболеваемость увеличивается изо дня в день, а второй момент связан с более широким внедрением тестирования. Естественно, от этого количество выявленных случаев увеличивается. Оба фактора играют роль», — объяснил Крючков.

При этом эксперт напомнил, что из всех выявленных заболевших от десяти до 25 процентов госпитализируются.