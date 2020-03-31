Алтайский край ввел режим самоизоляции из-за коронавируса

Барнаул, 31 марта. Власти Алтайского края объявили режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Соответствующий указ утвердил губернатор Виктор Томенко.

Гражданам предписано оставаться в домах за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, походов в магазин, в аптеку, выноса мусора и выгула собаки. При этом отмечается, что жители старше 65 обязаны соблюдать режим самоизоляции.

«Гражданам рекомендовано ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров, в том числе в общественных местах, за исключением перевозки пассажиров и багажа», — сообщает правительство Алтайского края.

Региональные власти также распорядились приостановить все досуговые, развлекательные, спортивные мероприятия, закрыть все торговые центры, пункты общественного питания, салоны красоты, солярии, бани и другие объекты сферы услуг. Кроме того, до 1 июня приостанавливается бронирование, прием и размещение граждан в пансионатах, санаториях, гостиницах и детских лагерях.

Отметим, что ранее режим самоизоляции объявил ряд российских регионов, включая Москву, Подмосковье, Липецкую и Калининградскую области, сообщает «Газета.ру».

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.