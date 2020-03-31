Эксперт назвал Су-57 уникальной машиной для решения самых сложных задач

Благодаря работе министра обороны РФ Сергея Шойгу идет кропотливая и слаженная работа ученых, инженеров, производственников и армейских специалистов по созданию новейших видов вооружения. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов.

Су-57 не имеет аналогов

Российский истребитель пятого поколения Су-57 не имеет аналогов в мире по номенклатуре применяемого вооружения. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора компании «Сухой», главный конструктор новейшего боевого самолета Михаил Стрелец.

«Еще одно важное требование, которое предъявлял заказчик к нашему самолету, это отношение боевой нагрузки, которую способен взять истребитель, к его массе. Чем больше это отношение, тем выше качество самолета как носителя. То же самое относится к объему, массе и номенклатуре авиационных средств поражения, размещаемых во внутрифюзеляжных отсеках. По этим показателям Су-57 не имеет аналогов среди всех самолетов пятого поколения в мире», — сообщил Михаил Стрелец в интервью журналу «Горизонты».

Он также добавил, особые требования предъявлялись и к комплексу бортового оборудования.

«Принципиальным отличием пятого поколения является совершенно новый уровень автоматизации. Су-57 оснащен принципиально новым комплексом бортового оборудования, выполняющим функцию «электронного пилота», — рассказал конструктор.

Боевой комплекс

Как отметил Андрей Иванов, российский самолет пятого поколения Су-57 действительно не имеет аналогов в мире. Это уникальная машина, способная решать различные, самые сложные задачи.

«Чтобы было понятно, современный самолет — это не просто фюзеляж и набор некоего малого числа характеристик. Сегодня боевой самолет — это настоящий боевой комплекс, включающий в себя не только летные характеристики, но также системы радиоэлектронной борьбы, средств вооружения, защиты, навигации, связи с командным пунктом и так далее. Современные вооружения характеризуются тем, что они не могут в своем управлении полностью полагаться на умения и интуицию человека. Просто потому, что человеческие возможности ограничены», — пояснил Иванов.

По мнению эксперта, любой самолет и любой танк сегодня — это комбинация воли пилота и слаженной работы всех автоматических программ. Создание такой техники крайне сложно, и далеко не все державы мира могут похвастаться самой потенциальной возможностью строить подобные машины.

«Да и требования, предъявляемые к уровню подготовки военного персонала постоянно растут. Мы видим комплексную задачу. И хорошо, что Россия справляется с поставленными задачами. Во многом благодаря усилиям нынешнего министра обороны Сергея Шойгу, который уделяет пристальное внимание перевооружению отечественных вооруженных сил. Только долгая кропотливая и, главное, слаженная работа ученых, инженеров, производственников, армейских специалистов может привести к необходимому результату», — добавил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, сам факт создания и производства одной лишь модели уникального самолета Су-57 есть свидетельство того, что Россия способна решать самые сложные задачи. Это показатель уровня развития страны, заключил политолог.