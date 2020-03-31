Симоньян оценила решения властей РФ по борьбе с коронавирусом

Москва, 31 марта. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала россиян осознать, что уже сейчас в нашей стране ситуация с коронавирусом могла быть еще хуже, чем в Италии и США, но этого не произошло, и за это надо поблагодарить власти.

«Давайте скажем им всем спасибо — Путину, Мишустину, Шойгу, Собянину, Воробьеву, Раковой — и далее по списку», — написала она в своем Telegram-канале.

Симоньян подчеркнула, что именно благодаря их решениям и усилиям, «Россия держится в отличие от всего этого хваленого цивилизованного мира».

«А мы держимся. Дай Бог, чтобы подольше», — добавила журналистка.

Она напомнила, что Россия не только сама «не тонет в шторме абсолютной безнадеги» и не умоляет о помощи, но помогает другим странам. Симоньян обратила внимание, что в РФ сейчас заболевших в 77 раз меньше, чем в Штатах, число жертв коронавируса меньше в 267 раз.

Если брать данные по Москве и Нью-Йорку, то в российской столице число случаев заражения в 31 раз меньше чем в Большом Яблоке, а погибших меньше в 152 раза. Российским врачам не приходится надевать мешки для мусора вместо защитных халатов как американским коллегам, полицейские продолжают свою работу, в городах нет рефрижераторов для трупов, нет жертв ни в рядах ВС РФ, ни среди медиков.