Спрос на программу для слежки за сотрудниками на удаленке вырос втрое из-за коронавируса

Количество запросов на установку программы для удаленного контроля за действиями сотрудников, разработанной резидентами фонда «Сколково», возросло втрое в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал представитель компании-разработчика программы.

Проект носит говорящее название «Стахановец», а разработала его одноименная компания. Программное обеспечение позволяет отслеживать совершаемые действия, включая просмотр страниц в браузере и несанкционированную пересылку конфиденциальных документов. Кроме того, программа умеет выявлять нетрезвое состояние перешедшего на дом офисного менеджера и распознавать присевшего за компьютер ребенка по так называемому «клавиатурному почерку».

Личное пространство нарушено не будет

По словам разработчиков системы контроля, тенденция к отказу от аренды офисов и переводу сотрудников на удаленные рабочие места наметилась еще четыре года назад. Но если до недавнего времени это ограничивалось попытками снизить издержки на аренду помещений в тех отраслях, где это было проще всего, то сейчас проблема организации офисов в домашних условиях коснулась почти всех.

«У нас где-то в три раза увеличилось число запросов. Мы отметили рост в конце прошлой недели, но он будет продолжаться. Сейчас многие пока находятся в состоянии шока, особенно службы безопасности. Они не знают, как наладить работу, как обеспечить хоть какой-то уровень защиты и контроля», — рассказал ФАН исполнительный директор компании-разработчика Никита Рогозин.

Система мониторинга действий сотрудников устанавливается на выданный работодателем или домашний компьютер сотрудника. Инструменты мониторинга позволяют отделять продуктивную активность от побочных действий, учитывать количество рабочих часов, «захватывать» скриншоты рабочего стола и формировать из них отчеты для руководителя, а также контролировать переписку в мессенджерах и возможную утечку документов.

При этом речи о нарушении личного пространства работника и скрытом слежении за ним не идет. Работающий удаленно сотрудник самостоятельно запускает систему мониторинга и имеет доступ ко всем отчетам, которые будут отправлены руководителю и бухгалтерии для оплаты отработанного времени.

«Человек проснулся, попил кофе и решил поработать. Он активирует программу и начало рабочего дня. Собранные данные впоследствии пойдут в бухгалтерию для учета рабочего времени. Если сотрудник хочет отвлечься, он отключает нашу программу — она больше информацию не собирает. Он посмотрел соцсети, видеоролики, позанимался онлайн-шопингом, отдохнул, опять запустил программу. Получается, восемь часов, набранные таким образом, — это именно восемь часов работы», — пояснил Рогозин.

Работать дома — эффективнее

Собеседник ФАН отметил существенную разницу между режимом работы и настроениями сотрудников при нахождении в офисе и «на удаленке».

«Когда ходишь на работу, это определенный ритуал: ты с утра встал, зубы почистил, поехал на работу, отметился «пищалкой» (электронный пропуск. — Прим. ФАН). Пошел рабочий день. В 18.01 ты вышел с проходной, а все, что происходило в этом промежутке, считается работой. Речь идет о процессе: нужно отсидеть определенное количество часов и в случае чего отбиться от начальника, если он что-то потребует», — объясняет представитель компании.

Режим работы из дома, вопреки расхожему мнению о невозможности сосредоточиться вне офисных стен, по мнению Никиты Рогозина, очень часто оказывается более эффективным. Причем дело не в том, что у сотрудника появляется пара сэкономленных на проезде часов, а в принципиально другом отношении к рабочему процессу.

«В этом случае в большей степени превалирует работа на результат: дана задача, и ее нужно выполнить. То есть целью упражнения является не «высидеть восемь часов в офисе», а выполнить какое-либо задание или обеспечить работоспособность чего-либо. Эффективность таким образом повышается», — добавляет представитель компании.

Рогозин отмечает, что режим работы офисного персонала в современных условиях, разумеется, не имеет ничего общего с трудовыми подвигами советского шахтера Алексея Стаханова и его сподвижников, ставивших рекорды по многократному перевыполнению норм. Но сверхдостижения по производительности труда возможны и в нынешних условиях, считает он.

«У нас в практике уже достаточно много примеров трудовых подвигов: люди понимают, что есть некий контроль. Они сокращают тот же самый шопинг на рабочем месте и начинают заниматься делом», — поделился представитель компании.

Исходя из опыта внедрения систем контроля сотрудников разработчики программного комплекса сделали вывод, что в среднем два часа — то есть почти четверть рабочего дня — в условиях стандартного офисного графика тратятся на посторонние дела.

«Это необязательно говорит о том, что это какие-то плохие сотрудники. Но очень часто указывает на некачественную организацию процессов внутри самой компании», — уточняет Рогозин.

Собеседник ФАН отметил, что среди персонала существуют категории сотрудников, наиболее готовых к установке на своем компьютере системы мониторинга, — это чаще всего те, кто работает в российских филиалах международных компаний. Но есть, конечно, и те, кто сопротивляется подобным решениям руководства.

«В основном сопротивляется (установке системы мониторинга на рабочий компьютер. — Прим. ФАН), если это и происходит, старшее поколение, люди старше 50 лет. Они обычно и не нарушают ничего на работе, но внутренне у них присутствует некое сопротивление», — объясняет Рогозин.

Представители компании не исключают, что в случае высокой продуктивности при работе из дома не все смогут «вернуться в офис» даже после окончания ограничительных мер. По словам собеседника ФАН, самой частой реакцией руководителей коллективов, которые внедряли в офисах систему мониторинга действий сотрудников, оказывался… шок.

«Очень часто сталкиваемся с ситуацией, что начальнику нравится просто видеть своих сотрудников за работой. У него возникает какое-то успокоение от того, что происходит бурная деятельность: все выглядят загруженными, что-то делают», — рассказывает Рогозин.

О том, занимаются ли при этом подчиненные рабочими процессами и насколько эффективно они это делают, начальники задумываются далеко не всегда. По крайней мере, к такому выводу пришли разработчики «Стахановца».

«Когда появляются объективные данные о действиях персонала на рабочих местах, у руководителей сначала появляется шок и отрицание. Обычно начальство, особенно миддл-менеджмент, говорит: «Да мы все мастера, мы знаем, что все бизнес-процессы происходят, как написано в инструкциях, все по плану…» А по факту все происходит по инструкции, только когда кто-то за спиной стоит. Но так бывает редко, потому что начальнику тоже есть чем заняться», — пояснил Никита Рогозин.

Эксперт: от слежки лучше работать не будут

В Ассоциации менеджеров России к подобной разработке отнеслись настороженно, сравнив ее с использованием детектора лжи при опросе сотрудников.

«Многие российские компании сегодня используют среди своих сотрудников «Полиграф» — детектор лжи. И большое количество топ-менеджеров уже неоднократно говорили о неэтичности таких процедур. Здесь история отчасти схожая», — выразил свое мнение первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев.

По мнению эксперта, компании, которые дорожат своими сотрудниками, должны делать ставку не на технические устройства контроля за работой подчиненных, а на построение нормальных коммуникаций внутри коллектива.

«Для любого нормального работодателя главное не в том, чтобы сотрудник не отрываясь работал, условно говоря, с 9 до 18. Ведь когда человек переходит на удаленную работу, у него в любом случае есть определенные задачи, которые нужно выполнить. Дело в другом: если сотруднику непонятна задача, которой он занят, если его не устраивает внутренняя коммуникация в коллективе, то лучше работать он абсолютно точно не станет — сколько ты за ним ни наблюдай», — убежден Ковалев.

Представитель Ассоциации менеджеров России допускает, что система удаленного мониторинга действий сотрудников может быть востребована для отдельных задач или профессий. Однако, по его мнению, не стоит переоценивать значимость подобных технических решений.

«Упор стоит делать не на технические решения, которые, безусловно, должны развиваться и в некоторых профессиях вполне применимы. В первую очередь здесь встают вопросы к руководству российских компаний: как они смогут сейчас, в это нелегкое время, проявить свое лидерство?» — поделился эксперт.

Ковалев подчеркнул, что в нынешних условиях руководители должны учитывать, что режим самоизоляции введен для жителей всех возрастов, а это значит, что подчиненные находятся вместе со своими близкими и детьми. Не отвлекаться им будет совсем сложно. И в этих условиях, по мнению собеседника ФАН, особенно важно сохранить нормальные человеческие отношения внутри коллектива.

«Верю, что когда-нибудь пандемия неизбежно закончится, а люди останутся. Останутся ли сотрудники так же лояльны к команде, как и до пандемии, будем во многом зависеть от руководства», — резюмировал Вадим Ковалев.

Между тем, все предпосылки для создания и развития новой реальности на рынке труда, когда большинство сотрудников будут демонстрировать свою эффективность, оставаясь в тапочках и халате, уже есть. Еще 20 марта Министерство труда и социального развития РФ выпустило памятку об организации удаленных рабочих мест. А Федеральная служба по труду и занятости организовала горячую линию для обращений, куда работники могут сообщить в том числе об отказе начальника переводить их на домашний режим в целях профилактики заражения коронавирусной инфекцией.

ФАН запросил комментарий Роструда по поводу разработки резидентов «Сколкова» и перспективах ее массового внедрения в России. О позиции ведомства по этому вопросу мы сообщим после получения ответа.