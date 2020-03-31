Россияне перечислили самые важные поправки в конституцию

Москва, 31 марта. Россияне считают поправки в конституцию, касающиеся социальной сферы, наиболее важными. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи представили результаты исследований от 22 и 29 марта, в ходе которых жители России перечислили самые важные, на их взгляд, поправки в основной закон страны.

Оказалось, что 95% респондентов считают необходимым обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания, а для 91% россиян важна обязательная ежегодная индексация пенсий.

«Создание условий для экологического образования граждан и воспитания экологической культуры считают важным 88% россиян», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Чуть меньше, а именно 87% опрошенных, назвали важным признание культуры РФ как уникального наследия многонационального народа. 86% высказались за поправку к основному закону о защите животных и формировании ответственного отношения к ним.

Что касается поправок, затрагивающих политическую сферу, 65% россиян считают важным снятие ограничений для занимавшего или занимающего должность президента на участие в следующих выборах. Важность создания единой системы публичной власти декларировали 64% россиян.

Президент РФ Владимир Путин 15 января обратился с посланием к Федеральному собранию, в нем он инициировал ряд социальных и административных реформ, которые требуют внесения поправок в Конституцию РФ. Для обсуждения и подготовки изменений была создана специальная рабочая группа.

Госдума и Совет Федерации утвердили законопроект, внесение изменений поддержали и в регионах. Кроме того, Конституционный суд признал поправки законными. В общероссийском голосовании, на которое вынесут поправки в основной закон страны, сможет принять участие каждый россиянин. Планируется, что оно пройдет 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса дату могут перенести.