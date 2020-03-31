Осташко связал просьбу экс-сотрудника ЮКОСа Пичугина о помиловании с делом Ходорковского

Политический аналитик Руслан Осташко назвал условие, при котором можно рассмотреть вопрос о помиловании экс-главы службы экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. Ранее стало известно, что отбывающий пожизненное заключение подручный беглого олигарха Михаила Ходорковского в третий раз обратился с просьбой о помиловании к президенту РФ Владимиру Путину.

В прошении, поданном 10 марта, бывший сотрудник ЮКОСа напомнил, что уже отсидел почти 17 лет, что его матери исполнился 81 год, а Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Комитет министров Совета Европы рекомендовали применить к нему акт о помиловании, рассказала «Новой газете» адвокат Пичугина Ксения Костромина.

По мнению политолога Руслана Осташко, заявление Пичугина может быть рассмотрено и даже, возможно, удовлетворено, но на определенных условиях.

«Надо понимать, что, хотя Пичугин формально отвечал за экономическую безопасность ЮКОСа, занимался он не только этим и не только за официальную зарплату, — отметил Осташко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Он явно имел много других обязанностей и ряд серьезных преференций, как и весь топ-менеджмент ЮКОСа».

По мнению политолога, в связи с тем, что Пичугин — человек достаточно информированный, в том числе о делах самого Ходорковского, вопрос о помиловании имеет ряд нюансов.

«Что касается вопроса — помиловать или не помиловать, отвечу так: я вообще сторонник, чтобы в нашей стране снижать наказания за чисто экономические преступления, — подчеркнул собеседник ФАН. — Но в случае с ЮКОСом речь идет далеко не только об экономических преступлениях. Есть огромное количество фактов, пока еще не доказанных в судах, которые говорят о применении топ-менеджментом ЮКОСа, скажем так, не очень «традиционных» форм давления на своих оппонентов, с использованием весьма своеобразных «методов».

Все это требует серьезного разбирательства, и, если Пичугин готов в этом помочь, можно подумать о смягчении его участи, считает Осташко.

«Мы люди православные, миловать можно, но только под сотрудничество со следствием, — говорит политический аналитик. — Насколько я помню, сейчас есть уголовное дело против Ходорковского, и, если Пичугин готов давать против своего бывшего шефа показания, думаю, вопрос о помиловании можно рассмотреть. Считаю, что нашему государству не надо стесняться давить на людей, естественно, законными методами, чтобы они помогали раскрывать правду».

В качестве примера собеседник ФАН привел широко применяемую в США практику сделки со следствием, которая помогает за счет снижения наказания «мелким сошкам» добиваться привлечения к ответственности более «крупной рыбы».

«Почему мы стесняемся так делать? — задается вопросом Осташко. — Если Пичугин готов дать показания, которые помогут посадить тех, кто стоял за кровью, которая лилась в делах ЮКОСа, можно пойти навстречу и его помиловать. Но так помиловать, как помиловали Ходорковского, который сбежал и стал гадить нашей стране, — вот таких помилований нам не нужно. Нужно объяснять всем этим подонкам, что, если они готовы сдать более важных подонков, — с фактурой, с доказательствами, — они могут получить от государства некоторые поблажки. Да, возможно, это звучит цинично, но, на мой взгляд, это поможет обезопасить нашу страну от более жестоких преступлений, а люди, которые обладают большими финансами и поэтому считают себя неуязвимыми, понесут реальное наказание. Считаю, здесь нам стоит перенимать западный опыт», — подчеркнул Руслан Осташко.

Алексея Пичугина, который возглавлял отдел экономической безопасности ЮКОСа, судили дважды. По итогам первого разбирательства он получил 20 лет лишения свободы. 6 августа 2007 года Мосгорсуд приговорил Пичугина к пожизненному заключению за организацию трех убийств и четырех покушений на убийство. Среди жертв Пичугина — убитые в конце 1990-х мэр Нефтеюганска Владимир Петухов и московская предпринимательница Валентина Корнеева. 31 января 2008 года Верховный суд оставил приговор Пичугину в силе.

Алексей Пичугин всегда отрицал свою вину и обратился в ЕСПЧ, который признал его жалобу законной и присудил ему более 14 тысяч евро компенсации. Несмотря на решение ЕСПЧ, Президиум Верховного суда РФ отказался прекратить уголовное преследование Пичугина. Нынешнее обращение Пичугина к президенту РФ уже третье, предыдущие два остались без удовлетворения.

Беглый олигарх, экс-владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский, возможно, отдававший распоряжения об убийствах, за которые был осужден Пичугин, также в свое время подавал президенту РФ прошение о помиловании.

19 декабря 2013 года Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Ходорковский, согласно его прошению, будет помилован из гуманитарных соображений в связи с тяжелой болезнью его матери. В заключении Ходорковский, которого судили за экономические преступления, провел более десяти лет. Сразу после помилования Ходорковский покинул Россию и улетел в Германию. Оттуда беглый олигарх перебрался в Швейцарию, по некоторым данным сейчас он проживает в Лондоне.

7 декабря 2015 года Следственный комитет РФ выдвинул против Ходорковского обвинение в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. 11 февраля 2016 года Ходорковский объявлен в международный розыск по делу об убийстве Петухова, однако Интерпол отказался помочь России вернуть беглого олигарха. Беглый олигарх ведет против России подрывную деятельность, фактически финансируя местную «пятую колонну».