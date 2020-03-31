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Осташко связал просьбу экс-сотрудника ЮКОСа Пичугина о помиловании с делом Ходорковского

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Осташко считает, что Пичугина нельзя миловать, как «гадящего России» Ходорковского

Политический аналитик Руслан Осташко назвал условие, при котором можно рассмотреть вопрос о помиловании экс-главы службы экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. Ранее стало известно, что отбывающий пожизненное заключение подручный беглого олигарха Михаила Ходорковского в третий раз обратился с просьбой о помиловании к президенту РФ Владимиру Путину.

В прошении, поданном 10 марта, бывший сотрудник ЮКОСа напомнил, что уже отсидел почти 17 лет, что его матери исполнился 81 год, а Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Комитет министров Совета Европы рекомендовали применить к нему акт о помиловании, рассказала «Новой газете» адвокат Пичугина Ксения Костромина.

По мнению политолога Руслана Осташко, заявление Пичугина может быть рассмотрено и даже, возможно, удовлетворено, но на определенных условиях.

«Надо понимать, что, хотя Пичугин формально отвечал за экономическую безопасность ЮКОСа, занимался он не только этим и не только за официальную зарплату, — отметил Осташко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Он явно имел много других обязанностей и ряд серьезных преференций, как и весь топ-менеджмент ЮКОСа».

По мнению политолога, в связи с тем, что Пичугин — человек достаточно информированный, в том числе о делах самого Ходорковского, вопрос о помиловании имеет ряд нюансов.

«Что касается вопроса — помиловать или не помиловать, отвечу так: я вообще сторонник, чтобы в нашей стране снижать наказания за чисто экономические преступления, — подчеркнул собеседник ФАН. — Но в случае с ЮКОСом речь идет далеко не только об экономических преступлениях. Есть огромное количество фактов, пока еще не доказанных в судах, которые говорят о применении топ-менеджментом ЮКОСа, скажем так, не очень «традиционных» форм давления на своих оппонентов, с использованием весьма своеобразных «методов».

Политический аналитик Руслан Осташко назвал условие, при котором можно рассмотреть вопрос о помиловании Алексея Пичугина

Все это требует серьезного разбирательства, и, если Пичугин готов в этом помочь, можно подумать о смягчении его участи, считает Осташко.

«Мы люди православные, миловать можно, но только под сотрудничество со следствием, — говорит политический аналитик. — Насколько я помню, сейчас есть уголовное дело против Ходорковского, и, если Пичугин готов давать против своего бывшего шефа показания, думаю, вопрос о помиловании можно рассмотреть. Считаю, что нашему государству не надо стесняться давить на людей, естественно, законными методами, чтобы они помогали раскрывать правду».

В качестве примера собеседник ФАН привел широко применяемую в США практику сделки со следствием, которая помогает за счет снижения наказания «мелким сошкам» добиваться привлечения к ответственности более «крупной рыбы».

«Почему мы стесняемся так делать? — задается вопросом Осташко. — Если Пичугин готов дать показания, которые помогут посадить тех, кто стоял за кровью, которая лилась в делах ЮКОСа, можно пойти навстречу и его помиловать.

Но так помиловать, как помиловали Ходорковского, который сбежал и стал гадить нашей стране, — вот таких помилований нам не нужно. Нужно объяснять всем этим подонкам, что, если они готовы сдать более важных подонков, — с фактурой, с доказательствами, — они могут получить от государства некоторые поблажки.

Да, возможно, это звучит цинично, но, на мой взгляд, это поможет обезопасить нашу страну от более жестоких преступлений, а люди, которые обладают большими финансами и поэтому считают себя неуязвимыми, понесут реальное наказание. Считаю, здесь нам стоит перенимать западный опыт», — подчеркнул Руслан Осташко.

Беглый олигарх ведет против России подрывную деятельность, фактически финансируя местную «пятую колонну».

Алексея Пичугина, который возглавлял отдел экономической безопасности ЮКОСа, судили дважды. По итогам первого разбирательства он получил 20 лет лишения свободы. 6 августа 2007 года Мосгорсуд приговорил Пичугина к пожизненному заключению за организацию трех убийств и четырех покушений на убийство. Среди жертв Пичугина — убитые в конце 1990-х мэр Нефтеюганска Владимир Петухов и московская предпринимательница Валентина Корнеева. 31 января 2008 года Верховный суд оставил приговор Пичугину в силе.

Алексей Пичугин всегда отрицал свою вину и обратился в ЕСПЧ, который признал его жалобу законной и присудил ему более 14 тысяч евро компенсации. Несмотря на решение ЕСПЧ, Президиум Верховного суда РФ отказался прекратить уголовное преследование Пичугина. Нынешнее обращение Пичугина к президенту РФ уже третье, предыдущие два остались без удовлетворения.

Беглый олигарх, экс-владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский, возможно, отдававший распоряжения об убийствах, за которые был осужден Пичугин, также в свое время подавал президенту РФ прошение о помиловании.

19 декабря 2013 года Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Ходорковский, согласно его прошению, будет помилован из гуманитарных соображений в связи с тяжелой болезнью его матери. В заключении Ходорковский, которого судили за экономические преступления, провел более десяти лет. Сразу после помилования Ходорковский покинул Россию и улетел в Германию. Оттуда беглый олигарх перебрался в Швейцарию, по некоторым данным сейчас он проживает в Лондоне.

7 декабря 2015 года Следственный комитет РФ выдвинул против Ходорковского обвинение в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. 11 февраля 2016 года Ходорковский объявлен в международный розыск по делу об убийстве Петухова, однако Интерпол отказался помочь России вернуть беглого олигарха. Беглый олигарх ведет против России подрывную деятельность, фактически финансируя местную «пятую колонну».

11 февраля 2016 года Ходорковский объявлен в международный розыск по делу об убийстве Петухова

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