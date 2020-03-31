Пугачева шутливо поздравила Вайкуле с 66-летием

Москва, 31 марта. Российская эстрадная певица Алла Пугачева поздравила Лайму Вайкуле с днем рождения.

31 марта певица Лайма Вайкуле отмечает свое 66-летие. Однако из-за эпидемии коронавирусной инфекции артистка отказалась от празднования дня рождения. В настоящее время Вайкуле находится в латвийской Юрмале. Певица отменила все свои концерты и самоизолировалась в своем особняке.

Алла Пугачева одной из первых поздравила свою подругу Лайму Вайкуле. Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото, где она запечатлена с Вайкуле.

«У дамы с дюн день рождения! Прекрасная и талантливая живи долго и счастливо», — говорится в подписи к снимку.

Подписчики были растроганы поздравлением Пугачевой. Фанаты присоединились к поздравлениям в адрес Вайкуле, пожелав ей всегда оставаться веселой, здоровой и счастливой.

«Поздравляю! Оставайтесь всегда такой яркой!» — пишет goroshinskaiairina.

«Будьте здоровы и счастливы», — присоединяется к поздравлениям skliarenko718.

«Здоровья, счастья и благополучия», — отмечает aleksandra.teodorovna68.

«Мои поздравления», — vojtovichzina.

«С днем рождения великолепная Лайма! Здоровья и долгих лет жизни! Новых прекрасных песен», — желает mets.anna.

Стоит отметить, что в 2019 году Пугачева отпраздновала свое 70-летие. При этом в одном из интервью Пугачева призналась, что у нее есть мечта, благодаря которой она продолжает жить. По словам певицы, она мечтает побывать на свадьбе своих детей, которых воспитывает с юмористом Максимом Галкиным. Пугачева отметила, что она не намерена умирать, пока не убедится в том, что ее дети обрели свою семью и полностью счастливы.